B 148: Angekündigtes Radargerät in Weng installiert

Das Verkehrsaufkommen auf der B 148 Altheimer Straße zwischen Braunau und der Autobahnauffahrt der A8 in Ort im Innkreis ist enorm: Vor allem der schleppende Ausbau der deutschen A94 macht die Straße durch das Innviertel zur beliebtesten, weil schnellsten Route von Linz nach München. Regelmäßig werden Verkehrskontrollen durchgeführt. Ende November des vergangenen Jahres kündigte FP-Landesrat Günther Steinkellner zahlreiche Maßnahmen entlang der B148 an: Neben Geschwindigkeitsbegrenzungen, einem Überholverbot für mehrspurige Kraftfahrzeuge sowie der Errichtung eines neuen Lkw-Kontrollplatzes wurde auch ein Radargerät im Ortsteil Elling in der Gemeinde Weng für Ende Jänner dieses Jahres in Aussicht gestellt. Mit Verspätung wurde es gestern installiert. Auf diesem Straßenabschnitt ist eine 70-km/h-Beschränkung einzuhalten.

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar

