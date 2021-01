Autos stießen auf Kreuzung zusammen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Eine 48-Jährige aus dem Bezirk Ried fuhr am Freitag um 11 Uhr mit ihrem Pkw auf der Hausruck Straße Richtung Eberschwang. Zur gleichen Zeit war ein 65-jähriger mit seinem Firmenwagen auf der Gemeindestraße Breitsach aus Richtung Hohenzell kommend unterwegs. Auf der Kreuzung beider Straßen kam es zum Unfall: Die beiden Autos stießen rechtswinklig zusammen, wie die Polizei am Freitag berichtete. Die beiden Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.