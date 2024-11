Innviertler (37) trennte sich bei Arbeitsunfall in St. Martin Finger ab

Der Mann wurde in das Krankenhaus nach Ried gebracht.

Schwere Verletzungen hat sich ein 37-Jähriger am Montag in einer Firma in St. Martin im Innkreis (Bezirk Ried) zugezogen. Als der Innviertler gemeinsam mit einem Arbeitskollegen versuchte, ein Schweißgerät auf eine Euro-Palette schieben, kam es gegen 8:30 Uhr zu dem folgenschweren Unfall.

Der Mann hielt das Gerät bei der Metallabdeckung der Räder, als sich plötzlich ein Rad zu drehen begann. Ein Finger des Mannes wurde zwischen Rad und Metallabdeckung eingeklemmt und abgetrennt, bestätigte die Polizei. Der 37-Jährige wurde von Arbeitskollegen erstversorgt und dann in das Krankenhaus nach Ried gebracht.

