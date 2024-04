Am Sonntag wird in Uttendorf gewählt

Seit Ende Jänner führt VP-Vizebürgermeister Hannes Manglberger schon die Amtsgeschäfte in Helpfau-Uttendorf. Er übernahm diese von Josef Leimer, der nach 16 Jahren im Amt zurückgetreten ist, die OÖN berichteten. Der Schritt war bereits länger geplant, so wie auch die kommende Wahl: Hannes Manglberger will die Bestätigung vom Volk und nicht "nur" durch den Gemeinderat: Am Sonntag, 28. April, wird in der Marktgemeinde deshalb zur Bürgermeisterwahl aufgerufen. Der einzige Kandidat auf der Liste ist der 43-jährige Vater von drei Töchtern, der als kaufmännischer Angestellter arbeitet. Alle anderen Parteien im Gemeinderat (SP und FP) haben keinen Gegenkandidaten ins Rennen um den Bürgermeistersessel geschickt. Auch bei der Bürgermeisterwahl vor drei Jahren, war Manglbergers Vorgänger Josef Leimer der einzige Kandidat.

