Altbäuerin von 500-Kilo-Stier verletzt

Es sollte nur an die Klauenpflege gehen - doch das wollte ein 500 Kilo schwerer Stier nicht über sich ergehen lassen, zwängte die Hydraulik des Klauenpflegestandes auf und entkam seinem 58-jährigen Besitzer über eine Wiese zum benachbarten Bauernhof. Der dem Stier nacheilende Landwirt und sein 62-jähriger Helfer alarmierten die 65-jährige Altbäuerin und ihren 38-jährigen Sohn am Nachbarhof. Gemeinsam versuchten die vier, das Tier in den Innenhof des landwirtschaftlichen Anwesens zu treiben. Bei diesem Versuch wurde die 65-jährige Altbäuerin von dem Stier zu Boden gestoßen. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und in Begleitung des Notarztes ins Krankenhaus Braunau gebracht. Der entlaufene Stier wurde von verständigten Jägern bei einem nahegelegen Ackerfeld angetroffen und erlegt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper