Alko-Radler (47) im Innviertel mit 1,42 Promille erwischt

Am Freitagvormittag hatte der 47-jährige Ungar offenbar das Bedürfnis, Rad zu fahren. Gegen 10 Uhr fiel er dabei im Ortsgebiet von Pfaffstätt einer Polizeistreife aus Mattighofen auf. Sein Pech: Einem der Beamten war der Mann bereits von einem Zusammentreffen am Mittwoch in Erinnerung. Da war er gleich zweimal betrunken radelnd erwischt worden. Und auch der Alkotest bei diesem dritten Vorfall am Freitagvormittag war positiv: 1,42 Promille hatte der 47-Jährige im Blut. Die Weiterfahrt wurde ihm einmal mehr untersagt.

In Österreich kann betrunkenes Radfahren übrigens zur Abnahme des Führerscheins führen, heißt es seitens der Polizei. Wie es sich bei dem 47-Jährigen entwickelt sei jedoch unklar - er reist am Wochenende bereits wieder zurück in sein Heimatland. Der Vorfall wurde jedoch den Behörden gemeldet, so ein Polizeisprecher.

