Aktionstag in Mining: "Hochwasserwissen" besser vermitteln

Die Kenntnis der Organisationsstrukturen sowie ein einheitliches Verständnis von wasserbedingten Naturgefahren seien die Grundlagen für ein erfolgreiches Handeln vor und während eines Hochwasserereignisses, so die Organisatoren eines "Hochwasserwissen erleben"-Tags, der am Wochenende in Mining und Ering abgehalten wurde.

Im Zuge eines speziellen Projektes wird Wissen zum Thema aufbereitet, die Feuerwehr stellt aus ihren Reihen eigene Wissensvermittler. Der Aktionstag richtete sich vor allem auch an die Feuerwehrjugend der Region. Neben 320 angemeldeten Besuchern fanden sich viele weitere Interessierte ein. Im Zuge des Projekts werden auch Lehrunterlagen, Animationen, Filme und physische Modelle erarbeitet. Die Devise laute "Lesen - Sehen - Hören - Begreifen - Verstehen", so die Organisatoren.