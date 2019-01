Theater in Peterskirchen spielt

PETERSKIRCHEN. Vorstellungen am 26. Jänner und 2. Februar.

Aufgeführt wird das Stück "Da Himmel wart net" Bild: privat

Jeweils um 20 Uhr lädt die Theatergruppe Peterskirchen am Samstag, 26. Jänner, und Samstag, 2. Februar, ins Gasthaus Sternbauer nach Peterskirchen ein. Aufgeführt wird die Komödie "Da Himmel wart net", die in drei Akten gespielt wird. Im Stück geht es um einen Polizeibeamten, der eigentlich gestorben ist, nun aber im "himmlischen Wartezimmer" sitzt und noch eine letzte Aufgabe zu erfüllen hat. Karten gibt es bei der Raiffeisenbank Peterskirchen um sieben Euro. Karten an der Abendkasse kosten neun Euro.

