Sommer-Hit: Schüler haben einem Roboter das Mixen von Cocktails beigebracht

BRAUNAU. Roboter bereitet auf Knopfdruck gewünschte Cocktails zu.

Findig: Armin Maislinger und Fabian Salzlechner Bild: HTL Braunau

Kühle Getränke für sommerliche Hitze, zubereitet von einem Knickarm-Roboter: Armin Maislinger aus Braunau und Fabian Salzlechner aus Lamprechtshausen, zwei Schüler der HTL Braunau, haben im Rahmen ihres Maturaprojekts einem solchen Roboter das Cocktail-Mixen beigebracht. Für ihr Projekt erhielten sie ein Halbfinalticket beim Wettbewerb Jugend Innovativ. Bereits bei der Langen Nacht der Forschung hat das Projekt "Bar-Machine" der beiden Mechatroniker Aufsehen erregt – ein Roboter, der Cocktails mixt, ist ja auch nichts Alltägliches.

"Das Ziel unseres Projektes bestand darin, dass wir mit Hilfe eines Siemens-Touchpanels und eines Knickarm-Roboters einen Cocktail zubereiten können. Dabei entscheidet der Benutzer, ob er einen bereits vordefinierten Cocktail oder einen selbst zusammengestellten Cocktail mixen will", sagt Armin Maislinger.

Ungewöhnliches Maturaprojekt

Verwirklicht wird das "süffige" Projekt durch einen Roboter, der ein Glas mit einem pneumatischen Parallelgreifer abholt, anschließend mit dem Glas unter Flaschen fährt, die an einem Aufbau befestigt sind, und sich die jeweiligen Flüssigkeiten für den Cocktail holt, so Armin Maislinger zum Prinzip des Maturaprojekts, das er zusammen mit Fabian Salzlechner unter der Betreuung von Peter Krumpholz und in Zusammenarbeit mit der Firma cts aus dem bayerischen Burgkirchen an der Alz erstellt hat.

"Wesentlich für die Umsetzung war der Entwurf eines maßgeschneiderten Gehäuses für die zur Verfügung stehenden Flaschen – selbst kleinere Abweichungen wären bei Behältnissen aus Glas ein großes Problem", so Salzlechner. Hohe Positionsgenauigkeit und Stabilität im Aufbau der verwendeten Materialien seien das Um und Auf des Projekts. "Die sehr anschauliche Arbeit verdeutlicht gut die Möglichkeiten im Bereich der Mechatronik bzw. der Automatisierungstechnik", so die Betreuer Peter Krumpholz und Peter Landrichinger. Fabian und Armin haben zuletzt auch bei der Matura ihr Können gezeigt – beide haben mit Auszeichnung abgeschlossen.

