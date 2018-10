Lehrlingsabende für Direkt-Kontakt

SANKT AEGIDI / SCHARDENBERG / FREINBERG / WERNSTEIN. Bereits zum sechsten Mal veranstaltete die SP der Gemeinden St. Aegidi, Schardenberg, Freinberg und Wernstein Lehrlings-Infoabende.

Schärdinger Betriebe aus den verschiedensten Branchen präsentieren dabei ihr Angebot. Es gehe darum, dass Jugendliche Schärdinger Betriebe kennenlernen, um sich über die berufliche Zukunft in der eigenen Region zu informieren.

Der direkte Kontakt vor Ort ermögliche, sich über den jeweiligen Lehrberuf zu informieren und den mit Lehrlingsausbildern sowie Lehrlingen, die bereits in der Ausbildung stehen, ins Gespräch zu kommen. Es gebe viele freie Lehrstellen im Bezirk Schärding, viele Berufe können in unmittelbarer Umgebung erlernt und später einmal ausgeübt werden, so die SP.

