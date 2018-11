82-Jährige war nach Waldspaziergang abgängig

GRIESKIRCHEN. Ein gutes Ende hat Donnerstagnacht die Suchaktion nach einer 82-jährigen Pensionistin aus dem Bezirk Grieskirchen genommen. Die Frau war nicht von einem Waldspaziergang heimgekehrt.

Auch ein Polizeihund war an der Suche beteiligt (Symbolbild)

15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen am Walde, sowie zahlreiche Nachbarn, Verwandte und vier Polizeibeamte samt Diensthund suchten nach der Vermissten. Gegen Mitternacht kam dann die erlösende Nachricht: Der Sohn der 82-Jährigen hatte die Abgängige in umwegsamem Gelände entdeckt. Sie wurde nach ärztlicher Erstversorgung mit einer Unterkühlung in das Krankenhaus Grieskirchen gebracht.

