20.000 Euro für Schärdinger Wirtschaft

In Zusammenarbeit mit Schärding innovativ wurde ein Projekt ausgearbeitet, um das Hochfahren der heimischen Wirtschaft nach dem "Dornröschenschlaf" der vergangenen Monate zu fördern. In den Partnerbetrieben von Schärding innovativ – mehr als 100 Betriebe – werden der Einkauf bzw. die Konsumation gefördert.

Per Hochladen der Rechnung oder des Einkaufsbons mittels QR-Code werden jeden Tag von 10. Juli bis 30. Juli die Gewinner gezogen, die Geld in Form des Schärdinger Zehners zurückbekommen. Ziel sei auch eine zusätzliche Belebung in den Geschäften und Gastronomiebetrieben.