20 Teams meisterten den großen Robotik-Wettbewerb an der HTL

Roboter so programmieren, dass sie komplexe Aufgaben bewältigen können: 20 Teams aus zwölf Mittelschulen zeigten, dass sie genau das können. Sie nahmen am Lego-League-Finale der Region Braunau in der HTL teil. Die Aufgabenstellungen erforderten Kreativität, Problemlösungsfähigkeiten und Teamarbeit. All das meisterten die Teams vorbildlich, letztlich war Schnelligkeit und Präzision gefragt: Ein Team der digi.TNMS Altheim hatte damit die Nase vorne. Dieses setzte sich mit einigen Punkten Vorsprung gegen die Konkurrenz durch und sicherte sich 750 Euro Preisgeld für die Klassenkassa. Platz zwei und drei gingen nach Eggelsberg. Zwei Teams der Musikmittelschule jubelten über Stockerlplätze und Preisgelder in der Höhe von 500 Euro beziehungsweise 300 Euro.

Lego-League seit zehn Jahren

Die Lego-League wurde vor zehn Jahren ins Leben gerufen. Ziel ist es, das Interesse der Jugendlichen für Technik und Teamwork zu wecken und zu fördern. Gerade in Zeiten, in denen die künstliche Intelligenz zunehmend an Einfluss, auch in den ortsansässigen Firmen, gewinnt, kann eine Auseinandersetzung mit Technik und Robotern schon in jungem Alter für das spätere Berufsleben von Vorteil sein. Organisiert wird der Wettbewerb von der HTL Braunau in Zusammenarbeit mit dem Techno-Z-Braunau. HTL-Schüler werden zunächst als Coaches ausgebildet und geben das zuvor Erlernte schließlich an die teilnehmenden Mittelschüler weiter.

Unterstützt wird dieses Projekt seit Jahren von zahlreichen Unternehmen aus der Region. Diese profitieren wiederum davon, dass die Jugendlichen die Bandbreite der vielen unterschiedlichen Unternehmen in der Region kennenlernen.

