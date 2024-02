10-Jährige bei Auffahrunfall im Innviertel verletzt

Gegen 14.45 Uhr war ein 41-jähriger Deutscher aus dem Bezirk Schärding mit seinem Auto von einem Parkplatz auf die B149 Richtung Suben gefahren. Eine 33-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk, die gerade mit ihrer 10-jährigen Tochter auf dem Beifahrersitz in Richtung Suben unterwegs war, habe noch versucht, dem vor ihr in die Straße einbiegenden Auto auszuweichen, das aber nicht mehr geschafft, heißt es seitens der Polizei: Es kam zum Auffahrunfall. Die 33-Jährige und das 10-jährige Mädchen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt und in ein Spital gebracht.

Ein Alkotest bei dem Deutschen verlief positiv: 1,06 Promille Alkohol hatte er im Blut. Dem Mann wurde vorläufig der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.