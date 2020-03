Immer mehr Masernfälle im Innviertel

Seit Mittwochmorgen sind die Türen des Uttendorfer Kindergartens verschlossen. Die Volksschule wenige Meter weiter schickte Schüler, die keinen Impfpass vorweisen können, nach Hause. Neben den Vorkehrungsmaßnahmen gegen Corona wappnet man sich im Innviertel auch gegen die Masern. Denn immer mehr Fälle werden bekannt.

Anfangs war nur ein bestätigter Fall im Kindergarten bekannt. Mittlerweile erkrankten allerdings auch zwei Volksschulkinder an den Masern. Wer keinen Impfnachweis vorzeigen kann, wird nach Hause geschickt. Sicherheitshalber bis Freitag, dem 27. März.

Die Masernfälle würden im Innviertel zunehmen, fünf bestätigte seien es aktuell, so ein Insider.

Schwangere erkrankt

Unter den Erkrankten im Innviertel sollen auch viele Schwangere sein. Sie dürften sich bei einer Sprechstundenhilfe bei einem Frauenarzt im Bezirk Braunau angesteckt haben.

Schon Mitte Februar war ein Kind in Aspach, Bezirk Braunau, an Masern erkrankt. Eine erwachsene Frau steckte sich an.