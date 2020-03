"Ich will mich nicht selbst verrückt machen"

Bei einem Skiurlaub im Trentino in Italien hat sich ein 84-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels-Land mit dem Coronavirus infiziert. Nach seiner Rückkehr am Wochenende verspürte der sportliche Pensionist außer "drei kleinen Hustern am Tag" keine Symptome. Seine Frau drängte ihn dennoch, den Hausarzt zu kontaktieren, der am Montag einen Abstrich machte. Am Dienstag erhielt er die Nachricht, dass er einer der mittlerweile 50 Covid-19-Erkrankten in Oberösterreich ist. Der Mann will anonym bleiben, den OÖN schildert er aber seine Erfahrungen.

OÖN: Das Wichtigste zuerst. Wie geht es Ihnen?

Betroffener: Mir geht es gut, ich habe kein Fieber, keinen Schnupfen, hin und wieder mache ich einen Huster, mein Hausarzt hat mich abgehört, lungenmäßig hat er nichts festgestellt. Dass es mir so gut geht, hat vielleicht mit meiner allgemeinen Konstitution zu tun. Ich gehe seit drei Jahren zweimal in der Woche ins Fitnessstudio.

Sie sind nicht in die Arztpraxis gegangen, sondern haben den Hausarzt telefonisch informiert. Wie ging es dann weiter?

Der Hausarzt ist gemeinsam mit der Rettung zu uns nach Hause gekommen, draußen hat er sich die Schutzkleidung angezogen und eine Gesichtsmaske aufgesetzt und mich dann untersucht und einen Nasenabstrich gemacht. Am nächsten Tag bekam ich dann Bescheid, dass der Test positiv ist und wir in Quarantäne sind. Bei meiner Frau, die keine Symptome hat, wurde bisher kein Abstrich gemacht, wir haben uns beide darüber gewundert. Sie haben uns auch angeboten, dass sie uns mit all dem versorgen, was wir brauchen. Das ist bei uns aber nicht nötig, das machen unsere Kinder und Enkelkinder.

Sind weitere Personen in Quarantäne, mit denen Sie Kontakt hatten?

Ja, mein Schwiegersohn, der mich nach der Busreise nach Hause gebracht hat, ist in Quarantäne und mein Zimmerkollege im Hotel, außerdem waren noch zwölf weitere Personen im Bus. Das betroffene Reisebusunternehmen hat sicher die Namen an die Behörden weitergegeben.

Sie sind in einer Altersgruppe, die besonders gefährdet ist. Sie wirken sehr gelassen, haben Sie keine Angst?

Ich will mich nicht selbst verrückt machen. In zehn, 14 Tagen wird das Virus wieder weg sein. Wir messen regelmäßig Fieber und hatten bisher nie mehr als eine Temperatur von 36,7 Grad. Meine Frau und ich sind jetzt jedenfalls bis 20. März in Quarantäne. Wie es dann weitergeht, darüber wurden wir bisher nicht informiert.

Gab es bereits eine Kontrolle, ob Sie die Quarantäne einhalten?

Nein, bisher gab es keine Kontrolle, es wurde auch nicht angekündigt, dass es Kontrollen geben wird.

Als Sie Ihre Reise angetreten haben, wusste man bereits von der starken Ausbreitung des Virus in Italien. Haben Sie nicht überlegt, die Reise abzusagen?

Ich habe die Reise bereits im vergangenen Jahr gebucht, mit einem Reisebusunternehmen, mit dem ich bereits mehrmals unterwegs war. Abgesagt hätte ich, wenn es bereits eine Reisewarnung gegeben hätte. Das war zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht der Fall.

Haben Sie einen Verdacht, wo genau Sie sich angesteckt haben könnten?

Nein, das ist nicht zu eruieren, wir waren in mehreren Skigebieten unterwegs, nur einen Tag bin ich statt auf die Piste im Hotel geblieben, weil das Wetter so schlecht war. Und im Dorf bin ich einmal auf die Post, um Postkarten aufzugeben. Aufgefallen ist mir nur eins: Gondeln für an die 50 Leute wurden nicht mehr angefüllt, sondern der Zugang wurde auf etwa 15 Leute beschränkt.

Sie sind noch bis 20. März in Quarantäne, wie vertreiben Sie sich die Zeit?

Ich suche mir halt den ganzen Tag eine Beschäftigung. Ich renn im Haus herum und geh manchmal in den Garten hinaus. Ich spiel am Computer verschiedene Spielchen und löse Rätsel.

Zivilschutzverband rät zur Bevorratung

„Jeder Haushalt sollte dafür sorgen, dass er sieben bis zehn Tage autark leben kann“, rät Josef Lindner, Landesgeschäftsführer des Zivilschutzverbandes.

Ein ausreichender Lebensmittelvorrat sei die Grundlage der Eigenvorsorge, sagt auch Michael Hammer, Präsident des Verbandes.

Die Vorratsmenge richtet sich nach der Anzahl der Familienmitglieder und deren Essgewohnheiten. Damit keine Mangelerscheinungen auftreten, braucht der Körper Kohlehydrate, Eiweiße, Fette und vor allem Wasser – mindestens zwei Liter pro Tag. Außerdem empfiehlt der Zivilschutzverband, 2000 Kilokalorien pro Tag und Person einzuplanen.

Ideal für den Notvorrat sind Mehl, Zucker, Reis und Teigwaren, Haferflocken, Dosen- und Fertiggerichte. Im Katastrophenfall kann es auch zu Störungen der Wasserversorgung kommen. Deswegen ist ein Wasservorrat notwendig. Zudem bietet der Zivilschutzverband auch technische Geräte wie ein Notfallradio und Notkochstellen an.

Vorerst kein Badevergnügen in Linz und in den Eurothermen

Linzer Hallenbäder sowie Eurothermen werden geschlossen

Ab heute werden sowohl die Hallenbäder, Saunen und Eisflächen der Linz AG als auch die Eurothermen Bad Schallerbach, Bad Ischl und Bad Hall geschlossen bleiben. Die Dauer dieser Maßnahmen stand gestern noch nicht fest.

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) betont, dass zwar die Thermenbäder schließen, „die Hotelbetriebe und Therapiezentren der Eurothermen aber geöffnet bleiben“. Mitarbeiter der Thermen können Urlaub und Überstunden abbauen oder werden bei vorgezogenen Revisionsarbeiten eingesetzt, hieß es in einer Aussendung.

Bundesmuseen geschlossen

Die österreichischen Bundesmuseen werden als Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus nicht mehr aufsperren und zumindest bis Ende März geschlossen bleiben. Auch die Österreichische Nationalbibliothek schließt ihre Lesesäle.

In Linz bleiben städtische Museen wie das Ars Electronica Center sowie die Linzer Volkshochschule bis auf Weiteres geöffnet.

Schon 50 bestätigte Fälle in Oberösterreich

Mit Stand gestern, 19 Uhr, gab es in Oberösterreich bereits 50 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Damit hat sich die Zahl der Fälle im Vergleich zu Dienstagabend (28 Fälle) erneut nahezu verdoppelt. Montagabend hatte man 13 bestätigte Fälle im Land gezählt.

Der erste bestätigte Fall in Oberösterreich war Donnerstagabend vor genau einer Woche in Puchenau (Bezirk Urfahr Umgebung) festgestellt worden.

