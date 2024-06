Hochwasser in Oberösterreich: Donau überschritt erste Alarmstufe in Linz

Quer durch Oberösterreich waren die Feuerwehren seit Montagabend im Einsatz – Hintergrund war der starke Regen. Dutzende Keller oder Häuser mussten ausgepumpt werden, Straßen waren überflutet.

Der hydrografische Dienst rechnet für Dienstagvormittag mit Höchst-Ständen an Inn und Salzach, an der Donau in Linz wurde die erste Alarmstufe mit 6,74 Metern bereits überschritten. Weshalb auch in Linz Dienstagmittag eine Überflutung erwartet wird. Die Prognosen sind in der Nacht auf Dienstag also noch einmal deutlich nach oben korrigiert worden.

"In der Nacht blieb ein sehr großes Starkniederschlagsfeld im Norden der Alpen hängen", erklärt Christian Wakolbinger vom hydrografischen Dienst. Die Regenfälle fielen lokal deutlich stärker aus, als noch am Montag prognostiziert.

Donau steigt in Grein auf über elf Meter

Folgenden Höchstständen werden erwartet: Pegel Schärding 6,5 Meter (heute Mittag), Pegel Achleiten 7,3 Meter (heute Nachmittag), Pegel Linz 7 Meter (heute Nachmittag), Pegel Mauthausen 6,6 Meter (heute Nachmittag), Pegel Grein 11,2 Meter (circa 22 Uhr).

Dann soll sich die Situation aber entspannen, so Wakolbinger: "Der Regen wird weniger, das zeichnet sich jetzt schon ab." Da es sich um eine "langgestreckte Welle" handelt, bleiben die Pegelstände länger hoch. In Linz wird mit einem Sinken des Hochwassers in den Abendstunden gerechnet.

Nervös sei er nicht, sagt Wakolbinger. Zwar wurden nun die Alarmstufe eins überschritten, aber da keine große Welle erwartet wird, sei er: "Gesund angespannt und fokussiert."

Schärding stark betroffen

Stark betroffen ist auch die Region Schärding: Ausgerechnet im Einzugsgebiet des Inns ist in der Nacht auf Dienstag noch einmal sehr viel Wasser von oben dazu gekommen. Auf Grund der höheren Niederschlagswerte im Einzugsgebiet fällt diese zweite Welle nun etwas höher aus, als langfristig prognostiziert.

Noch am Abend wurden deshalb in Schärding der Leonhard-Kaiser-Weg, sowie der Parkplatz Schiffsanlegestelle für den Verkehr vorsorglich gesperrt. Eine ergänzende Information der Bevölkerung wurde noch am Abend per Zivilschutz-SMS versendet. "Auf Grund des langsam prognostizierten Rückgangs werden der Abbau des Hochwasserschutzes und die Reinigung vermutlich erst im Lauf des Mittwochs beginnen können", so Feuerwehrkommandant Markus Furtner.

