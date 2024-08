Hitzewelle steht vor der Türe

Am Donnerstagnachmittag und in der Nacht auf Freitag ziehen in Oberösterreich noch verbreitet Regenschauer und Gewitter durch. Dann setzt sich aber immer mehr die Sonne durch und ab Sonntag wartet dann eine rund viertägige Hitzewelle, sagt Josef Haslhofer, Meteorologe von Geosphere Austria.

"Unwetterrisiko sehr hoch"

Freitag und Samstag gibt es schon einiges an Sonnenschein. "Aufgrund der Quellwolken aber noch nicht ganz ungetrübt", sagt Haslhofer im OÖN-Gespräch. In der Früh ist es auch immer noch kühl mit Temperaturen von zwölf bis 16 beziehungsweise 14 bis 19 Grad. "An den Nachmittagen wird es sommerlich warm", sagt der Meteorologe. Regenschauer sind die Ausnahme, am ehesten kann es im Salzkammergut und der Eisenwurzen kurz tröpfeln.

Ab Sonntag wird es strahlend schön und heiß. Zudem bleibt es voraussichtlich bis Mittwoch niederschlagsfrei. Der Höhepunkt mit bis zu 34 Grad wird laut Haslhofer für Dienstagnachmittag erwartet. Dann zieht jedoch von Westen her eine Kaltfront über Oberösterreich. Mit der kommen am Mittwochnachmittag die Abkühlung und möglicherweise auch heftige Gewitter. "Das Unwetterrisiko ist nach einer heißen Phase sehr hoch", sagt Haslhofer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber