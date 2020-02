Hilferuf auf hoher See: 69-Jährige zahlte 141.700 Euro an Liebesbetrüger

Robert Bradley war zuvorkommend. Ein echter Gentleman, der um kein Kompliment verlegen war. Und die netten Worte, die er von seiner Kajüte auf einem Forschungsschiff aus sendete, trafen Franziska A. (Name von der Redaktion geändert) mitten ins Herz. Sie habe damals eine schwere Zeit gehabt, sagte die 69-jährige Niederösterreicherin gestern vor Richter Clemens Hödlmoser am Linzer Landesgericht. Da sei es schön gewesen, von jemandem umgarnt zu werden. Noch dazu von einem belesenen, aber einsamen Wissenschafter. Als solcher stellte sich Robert Bradley bei der selbstständigen Unternehmerin im März 2019 über Facebook vor.

Doch bevor sie den gemeinsamen Lebensabend, den er Franziska A. versprach, verbringen konnten, musste sie noch ein Problem für ihn lösen: Denn er sei mit seinem gesamten Vermögen – 7,3 Millionen Dollar – auf hoher See und habe Angst, von Piraten überfallen zu werden. Er wolle ihr das Geld zur Verwahrung schicken. Der Haken: Aus Sicherheitsgründen seien die Dollarscheine mittels Chemikalien eingefärbt und daher noch wertlos. Für die Reinigung samt Überstellung nach Niederösterreich benötige er Geld.

"Ich war mir nie ganz sicher. Und am besten hätte ich gleich gehen sollen. Aber ich habe mich dann trotzdem breitschlagen lassen", sagte das Opfer gestern. Denn Robert Bradley war die Erfindung eines kriminellen Netzwerks. Und an deren Mitglieder händigte Franziska A. in den folgenden Monaten immer wieder hohe Geldbeträge aus. Einmal in Paris, ein andermal in Dresden. Auch in Wien und in Linz traf sich die 69-Jährige mit den Männern, die ihr zuerst Hoffnung machten, sie dann aber trotzdem immer wieder vertrösteten. Bis es ihr am Ende, nachdem sie 141.700 Euro gezahlt hatte, dann doch reichte.

"Ein Haufen an Erfindungen"

Ihr Steuerberater riet ihr schließlich, sich an die Polizei zu wenden. Zuvor hatte sie auch Geld aus ihrem Unternehmen genommen, um Bradley sicher über das Meer zu bringen.

Bei einer geplanten weiteren Übergabe von 30.000 Euro wurden am Münchner Hauptbahnhof Ende August vergangenen Jahres zwei Verdächtige festgenommen. Beide wurden in die Justizanstalt Linz überstellt. Einer davon, der 45-jährige Robert S., saß gestern vor Richter Hödlmoser. Der italienische Staatsbürger, der in Kamerun geboren wurde und in Paris lebt, sah sich dabei aber selbst als Opfer. Sein Freund habe ihn unter falschem Vorwand nach Deutschland gelockt. Er habe versprochen, ihm Geld für die Miete zu leihen, das sie in Baden-Baden abholen würden. Kurzfristig, und zwar erst im Zug Richtung Baden-Baden, sei der Plan geändert worden – und er fand sich in München wieder.

Robert S. habe zwar geahnt, dass hier "etwas Illegales" passiere, dennoch habe er seinen Freund ohne Nachfrage begleitet. Staatsanwalt Philip Christl wertete das minimale Teilgeständnis als "völligen Blödsinn", auch Richter Hödlmoser kritisierte den "Haufen an Erfindungen, der uns hier aufgetischt wurde". Wegen seiner Unbescholtenheit wurde der Angeklagte zu 21 Monaten Haft – 14 davon bedingt – verurteilt. Und Robert Bradley? Er meldete sich nach der Verhaftung der beiden Verdächtigen noch einmal. Dass er von nichts wüsste und das das alles "Verbrecher" seien. Doch Franziska A. antwortete nicht mehr.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at