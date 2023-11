Heute: Forum für pflegende Angehörige im Linzer OÖNForum

Der Nachmittag steht ganz im Zeichen von pflegenden Angehörigen und deren Bedürfnissen. Sie erhalten von Expertinnen und Experten Informationen für ihren Alltag und Antworten auf – meist längst überfällige – Fragen.

Das Programm

In drei Gesprächsrunden werden zum einen im ersten Teil (14.30 Uhr bis 15.30 Uhr) sowohl die Bedürfnisse und Wünsche der pflegenden Angehörigen als auch die Anliegen an die Politik thematisiert. Zum anderen erhalten die Zuseher finanzielle und rechtliche Tipps für das Pflegegeld und für weitere Unterstützungen (ca. 15.40 Uhr bis 16.30 Uhr), im dritten Diskussionsteil steht Demenz und der Umgang mit Menschen, die an daran erkrankt sind, im Mittelpunkt (ca. 16.40 Uhr bis 17.30 Uhr). Interessenten können kurzfristig auch ohne Anmeldung teilnehmen: OÖN-Forum, Promenade 25, 4010 Linz.

Die Diskussionsteilnehmer

Das Podium ist hochkarätig besetzt: Neben Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) nehmen der Direktor der Caritas Oberösterreich, Franz Kehrer, Rechtsanwalt Wolfgang Stütz sowie Pflegeexpertinnen der Caritas wie Sonja Zauner, Leiterin der Servicestelle für pflegende Angehörige, Irene Hofinger-Grünauer, Leiterin des Treffpunkts für pflegende Angehörige in Alkoven, Irmtraud Truttenberger von der Servicestelle für pflegende Angehörige, Simone Puffer, die den Betreuungs- und Pflegedienst im Seniorenwohnheim Karl Borromäus leitet. Autorin, Angehörigenberaterin und Validationsexpertin Hildegard Nachum wird ebenfalls am Podium teilnehmen.

Beginn der Veranstaltung ist 14.30 Uhr, Ende der Diskussionsreihe ist 17.30 Uhr. Im Anschluss gibt es für die Gäste einen Imbiss. Das Forum wird auch per Livestreaming übertragen.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper