Herdplatte unabsichtlich eingeschaltet: Brand in Wohnhaus

Es war gegen 18.30 Uhr, als die Bewohner die Feuerwehr verständigten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits schwarzer Rauch vom Keller in das Innere des Wohnhauses. In einem Aufenthaltsraum im Keller war eine Herdplatte in Brand geraten, die ein 49-jähriger Bewohner unabsichtlich eingeschaltet hatte. Die Polizei vermutet, dass er beim Vorgehen den Schalter berührte und so das Gerät einschaltete. Der Mann hatte Mülleimer, die daneben standen, entleert. Durch die Hitze auf der Herdplatte entzündeten sich Elektrogeräte, die auf dem Herd abgestellt waren. Alle Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die drei Feuerwehren Katsdorf, Lungitz und Ruhstetten löschten den Brand.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.