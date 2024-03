Heizen, Waschen und Standby-Modus: Wie wir im Alltag Energie vergeuden

Die Nachfrage nach energieeffizienten Maßnahmen ist groß - der Geschäftsführer des Energiesparverbands Oberösterreich, Gerhard Dell, spricht von einem Boom. Zurzeit lassen sich doppelt so viele Menschen von den Energieberatern des Verbandes beraten als noch vor drei bis vier Jahren. „Ich würde fast sagen, die Leute haben sich mit dem Thema infiziert. Die Stimmung ist sehr positiv.“ Im OÖN-Gespräch gibt er Tipps, wie Menschen einfach Energie sparen können, und wo sie investieren können, um die Energieeffizienz zu steigern.

Wo Sie im Alltag ganz einfach Energie sparen können

Eine einfache und sehr effektive Möglichkeit sei, die Raumtemperatur zu reduzieren. „Ein Grad weniger bedeutet sechs Prozent weniger Heizkosten. Wer statt 23 Grad nur 21 Grad im Wohnraum aushält, spart sich 12 Prozent der Heizkosten“, sagt Dell.

Auch das richtige Lüften würde Energie sparen - und Schimmelbildung verhindern. „Man sollte die Fenster nicht ständig gekippt haben, sondern kurz für zehn Minuten alle Fenster aufreißen und stoßlüften“, rät der Experte. Dauerkippen verursache zusätzliche Heizkosten von etwa 50 Cent pro Tag und Fenster.

Ein weiterer großer Stromfresser sind Geräte im Standby-Modus. „Oft brauchen Geräte Strom, obwohl sie gerade gar nicht benutzt werden.“ Mit einem Abschalten des Fernsehers oder des Computers könne das verhindert werden.

Wo Sie investieren können, um Energie zu sparen

„Total im Trend ist der Tausch von fossilen Heizungen auf klimafreundliche Varianten – wie etwa Pelletsheizungen, Wärmepumpen oder Fernwärme“, sagt Dell. Das gleiche gilt für die Dämmung älterer Häuser. Beides werde zurzeit gut gefördert.

Energiesparen im Bad

Duschen spart im Vergleich zu einem Vollbad Wasser und Energie. Während bei einer fünfminütigen Dusche meist weniger als 50 Liter in den Abfluss fließen, werden bei einem Vollbad zwischen 150 und 200 Liter Warmwasser benötigt. Dell rät zusätzlich, einen wassersparenden Duschkopf zu verwenden.

Wasser zu erwärmen, braucht viel Energie. Wenn also etwa beim Zähneputzen oder beim Einseifen in der Dusche gerade kein Wasser benötigt wird, sollte es abgedreht werden. Gleiches gilt beim Abwaschen in der Küche.

Wäsche in der Waschmaschine mit niedriger Temperatur waschen.

Wenn Zeit und Platz vorhanden ist, um die Wäsche an der Luft trocknen zu lassen, ist es besser, auf den Wäschetrockner zu verzichten. Einmal Leine statt Trockner kann bis zu 1,10 Euro sparen.

Bei einem Neukauf von Haushaltsgeräten wie Waschmaschine oder Wäschetrockner sollten nur die energieeffizientesten Geräte gekauft werden. Erkennbar sind diese durch einen Aufkleber in Form eines kurzen grünen Pfeils.

Energiesparen in der Küche

Beim Kochen einen Druckkochtopf verwenden, Geschirrspüler vollräumen, bevor er gestartet wird und kleine Wassermengen im Wasserkocher erhitzen - "Das sind viele kleine und logische Dinge, mit denen man aber viel bewirken kann, wenn man dran denkt", sagt Dell.

"Das sind viele kleine und logische Dinge, mit denen man aber viel bewirken kann, wenn man dran denkt", sagt Dell.

Der Kühlschrank sollte nicht direkt neben dem Herd stehen. Auch beim Neukauf von Küchengeräten gilt es, auf die Energieeffizienz zu achten.

Energiesparen im Keller

„Da fällt mir sofort ein: Kellerdecke dämmen .“ Gerade in vielen älteren Häusern sei die Kellerdecke nicht gedämmt, auch weil viele denken, dass warme Luft aufsteige und daher keine Wärme verloren gehe. „Aber wer schonmal über einen kalten Fußboden im Erdgeschoss gegangen ist, weiß, dass das nicht stimmt.“ Dell rät, zehn Zentimeter Wärmedämmung anzubringen. „Das ist, wie einen Anorak anzuziehen, es geht nicht so viel Energie verloren.“

Die Fenster sollten - wie überall im Haus - eine gute Qualität haben. Auch der Tausch der Fenster wird zurzeit gut gefördert, sagt Dell.

Energiesparen am Dachboden

"Über den Dachboden geht viel Wärme verloren." Deshalb sollte kontrolliert werden, ob dieser gut gedämmt ist. Der Experte rät, eine 25 bis 30 Zentimeter dicke Dämmung anzubringen. "Damit bleibt die Wärme im Gebäude."

Energiesparen bei der Beleuchtung

LED sei der Standard, sagt der Geschäftsführer des Energiesparverbands Oberösterreich. "Wenn eine Glühbirne kaputt geht, unbedingt auf LED umsteigen!"

Bei einem Neukauf sei es wichtig, auf die richtige Lichtfarbe wie auch auf die passenden Lumen (also wie hell eine Lampe leuchtet) zu achten.

Unterstützung gibt es auch von der Volkshilfe: Energieberaterin Anuschka Deutschmann hat bereits 16 Armutsbetroffene mit hohen Energierechnungen zuhause besucht. Gemeinsam mit den Bewohnern wird das Nutzungsverhalten analysiert und versucht, Sparpotenzial zu finden.

Oftmals muss sie Missverständnisse aufzuklären: "Viele sind sich nicht bewusst, dass im Standby-Modus auch Energie verbraucht wird oder, dass das Eco-Programm sinnvoll ist. Es dauert länger, deshalb wird aber nicht mehr, sondern weniger Energie aufgewendet." Deutschmann selbst zieht ihre Waschmaschine vom Stromnetz, wenn sie nicht im Einsatz ist.

Schnelle Abhilfe gegen Zugluft bieten Abdichtungsstreifen aus dem Baumarkt oder Decken, die bei Fenstern oder der Eingangstüre angebracht werden. Wichtig sei auf jeden Fall, sich genau mit der oft kompliziert aufgebauten Rechnung des Energieversorgers auseinanderzusetzen, sagt Deutschmann. Sie empfiehlt ein Zimmerthermometer: "Viele unterschätzen, wie warm es wirklich ist".

Nachts und während dem Lüften sollte die Heizung zurückgedreht werden. Den Heizkörper, der nicht mit Möbeln zugestellt oder abgedeckt sein sollte, ganz auszuschalten und später wieder hochzufahren ist aufgrund des hohen Energieverbrauchs nicht ratsam.

Der Mieter in der Mitte ist im Vorteil

Bereits vor dem Einzug gibt es einige Dinge zu beachten, sagt die Landesgeschäftfsführerin der Mietervereinigung Oberösterreich, Nicole Hager-Wildenrotter. Etwa das Alter des Hauses, ob es einen Vollwärmeschutz gibt und in welchen Zustand sich die Fenster befinden. Gibt es in einer Wohnung nur Fenster in Nordlage, gelangt nur wenig Sonne in die Wohnung, die sich dadurch schlechter erwärmt.

Relevant ist auch, die Frage nach dem Heizsystem: "Fernwärme ist in der Regel günstiger als fossile Gas- oder Ölheizungen", sagt Hager-Wildenrotter. Grundsätzlich im Vorteil sind Mieter, die in der Mitte wohnen, sie profitieren von der Heizung der Nachbarn unter und über ihnen.

Rund um das Thema Energiesparen können Sie sich auf der Energiesparmesse von 8. bis 10. März in der Messehalle in Wels informieren.

