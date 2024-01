Heimliche Baulandreserven im Fokus

Laut einem Bericht des Landesrechnungshofes sind in Oberösterreich aktuell rund 11.200 Hektar Bauland unbebaut. Dazu kommt noch das sogenannte "Bauerwartungsland", für das es aber keine landesweiten Zahlen gibt, zumindest nicht öffentlich zugänglich. Der grüne Landtagsabgeordnete und Bürgermeister von Attersee am Attersee Rudi Hemetsberger hat deshalb eine entsprechende Anfrage an den für Raumplanung zuständigen Landesrat Markus Achleitner (VP) gestellt.

Blick in die Zukunft

Als Bauerwartungsland bezeichnet man die in den örtlichen Entwicklungskonzepten (ÖEK) der Gemeinden ausgewiesenen Bauland-Erweiterungsflächen. Die ÖEKs seien quasi eine zeitliche Fortschreibung der Flächenwidmungspläne, weshalb man sich auch das Bauerwartungsland anschauen müsse, um einen realistischen Blick auf den künftigen Bodenverbrauch zu bekommen, sagt Hemetsberger. Zwar seien diese Flächen noch nicht umgewidmet, würden in der Regel aber bereits preislich höher bewertet und als attraktive Anlage gesehen. In seiner Gemeinde koste Grünland beispielsweise 5 Euro pro Quadratmeter, Bauland hingegen 300 bis 400 Euro. Bauerwartungsland bewege sich irgendwo dazwischen.

Studie aus dem Großraum Linz

Einen Hinweis darauf, wie groß dieses Potenzial sein könnte, gibt wiederum der Landesrechnungshof-Bericht. Dort wird eine Studie der Abteilung Raumordnung beim Amt der Oö. Landesregierung erwähnt, die das Bauerwartungsland im Jahr 2021 für Linz und 23 Umlandgemeinden ermittelt hat. Bei einer Gesamtfläche von circa 57.000 ha sind demnach 11.000 ha als Bauland gewidmet. Davon sind 1500 ha unbebaut, also Baulandreserven, zusätzlich entfallen circa 1100 ha auf sogenanntes Bauerwartungsland.

Autor Christian Diabl Christian Diabl

