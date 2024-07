Hangrutsch und Überschwemmungen nach lokalem Unwetter in Spital am Pyhrn

Überflutete Keller, über die Ufer getretene Bäche und eine Hangrutschung: Alle Hände voll zu tun hatten die Mitglieder der Feuerwehr Spital am Pyhrn, Bezirk Kirchdorf, am Freitagnachmittag. Während es im Rest des Landes trocken blieb, entlud sich über der Gemeinde an der Grenze zur Steiermark ein Unwetter. Und zwar so lokal, dass es bereits knapp hinter den Gemeindegrenzen, Richtung Windischgarsten und Edlbach, schon keine Niederschläge mehr gab.

"Es ist relativ schnell gekommen - und stark", sagt Mario Steinermayr, einer der Einsatzleiter. Etwa 50 Liter Wasser und mehr dürften innerhalb kürzester Zeit pro Quadratmeter niedergegangen sein. Zu viel: Es kam zu Überschwemmungen und Muren. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen und 26 Leuten aus, Keller wurden ausgepumpt und mit Sandsäcken betroffene Stellen abgesichert. 7 Bereiche seien betroffen gewesen, sagt der Einsatzleiter. Die habe man bis etwa 21 Uhr abgearbeitet.

Auch eine Straße musste nach einem Hangrutsch vorübergehend gesperrt werden.

Höchst lokales Unwetter

Tatsächlich hatte es sich um ein sehr lokales Ereignis gehandelt. Spital am Pyhrn dürfte von einem Ausläufer der Unwetter erwischt worden sein, die über der Steiermark niedergegangen sind.

