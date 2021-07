Großbrand auf Bauernhof in Nussbach

Ein großes landwirtschaftliches Gebäude stand in Flammen. Die Feuerwehr rief Alarmstufe 3 aus, ein Großaufgebot von zwölf umliegenden Wehren stand im Löscheinsatz. Wie die Feuerwehr mitgeteilt hat, dürfte es zu einem Brand einer größeren Menge an Stroh und Futtermittel in einer Lagerhalle gekommen sein.

"Wir sind zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Objekts gerufen worden. Betroffen war ein Heu- und Strohlager für die Versorgung der Ziegen. Es sind keine Menschen und Tiere in Gefahr. Die Wasserentnahmestelle ist in dem Fall sehr gut. Wir haben ausreichend Wasser, weil der Hausbesitzer einen riesengroßen Teich hat", schildert Klaus Humer, Einsatzleiter der Feuerwehr Nußbach, in einer ersten Stellungnahme.