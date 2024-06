Gewitter mit Starkregen und Hagel traf Teile Oberösterreichs

Kurz, aber heftig: Früher als ursprünglich erwartet sind am Donnerstagnachmittag erste Gewitter über Oberösterreich gezogen. Gegen 15:30 Uhr überquerte eine Gewitterzelle von Bayern die Nordhälfte des Bundeslandes. Die erste Unwetter-Alarmierung erreichte die Landeswarnzentrale gegen 15:20 Uhr aus Wernstein am Inn (Bezirk Schärding): Heftige Windböen hatten dort einen Baum zum Umstürzen gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Klimawandel bringt höhere und feuchtere Gewitterwolkentürme

Feuerwehr rückte aus

Zu weiteren Gewitter-Einsätzen rückten die Feuerwehren wenig später in den Bezirken Grieskirchen, Urfahr-Umgebung, Freistadt und Rohrbach aus. Einsatzgründe waren laut Landesfeuerwehrkommando hauptsächlich überflutete Keller, umgestürzte Bäume und das Freimachen von Verkehrswegen. Im Vergleich zu den Starkregeneinsätzen am vergangenen Montag hielt sich das Einsatzvolumen jedoch deutlich in Grenzen.

Archivbericht vom Montag (mit Bildergalerie): Oberösterreichs Feuerwehren wegen Überflutungen im Dauereinsatz

Starkregen, Sturmböen und Hagel

Auch die Regenmengen blieben – glücklicherweise – hinter den Erwartungen: Bis zu 30 Liter Regen hatten die Experten von Geosphere Austria vorhergesagt. Punktuell gab es sehr wohl heftige Niederschläge, wie die Daten des Hydrografischen Dienstes des Landes Oberösterreich zeigen. So registrierte etwa an der Messstelle in Neukirchen am Walde (Bezirk Grieskirchen) binnen kürzester Zeit rund 21 mm Niederschlag. In sozialen Medien berichteten Beobachter über Starkregen, Sturmböen und Hagel. Bilder zeigten vom Hagel weiße Wiesen etwa in St. Gotthard im Mühlkreis (Bezirk Urfahr-Umgebung) und St. Martin im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach). Über größere Schäden war vorerst nichts bekannt.

Haben Sie Bilder vom Unwetter? Schicken Sie uns Ihre Fotos mit Ortsangabe an online@nachrichten.at

War's das jetzt?

Ist die Unwetter-Gefahr damit gebannt oder folgen noch weitere Zellen? Laut Geosphere Austria dürfte das "Gröbste" in der Nordhälfte des Landes vorbei sein. Einzelne Schauer seien aber noch bis in die Nacht hinein möglich, sagte Meteorologe Josef Haslhofer am späten Nachmittag im OÖN-Gespräch. Im südlichen Bergland, etwa im Salzkammergut oder in der Pyhrn-Priel-Region gebe es in der feucht-warmen, labil geschichteten Luft weiterhin Potential für Gewitter. Die Unwetterwarnung der Geosphere Austria gilt noch bis Donnerstag, 23 Uhr.

Die detaillierte Wetterprognose für Ihre Region: nachrichten.at/wetter

Es bleibt unbeständig

Ähnlich instabil präsentiert sich das Wetter in Oberösterreich am Freitag: Schon ab Mittag können im Bergland erste Regenschauer und Gewitter niedergehen, während es im Flachland noch längere Zeit trocken und mit Temperaturen bis 26 Grad sommerlich warm bleiben sollte. Die unbeständige Wetterlage setzte sich laut Prognosen über das Wochenende fort, bevor uns am Montag eine Kaltfront erreicht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner

Autorin Verena Gabriel Verena Gabriel