Gewaltprävention, strengere Gesetze: Land zieht Lehren aus Halloween

Halloween-Nacht: Am Ende hatte die Polizei in Linz alles im Griff.

Nach den Krawallen in der Halloween-Nacht 2022 in Linz tagte am Montag erneut der Landessicherheitsrat. Auf Einladung von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) informierte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl über die bisherigen Ermittlungsergebnisse. Demnach wurden bisher fünf Beschuldigte zu Haftstrafen verurteilt, eine weitere Person sitzt in U-Haft. Zehn bis 15 Strafprozesse dürften in naher Zukunft noch folgen.

Pilsl dankte der Staatsanwaltschaft Linz für die gute Zusammenarbeit und präsentierte auch die Ergebnisse der eigens eingerichteten "Task Force", diese wurden als Empfehlungen an das Innenministerium weitergeleitet.

Um künftig besser dagegen vorgehen zu können, soll der Bundesgesetzgeber einen neuen Straftatbestand namens "schwere gemeinschaftliche Ordnungsstörung" schaffen. Künftig soll die Exekutive bei Ausschreitungen alle anwesenden Personen des Platzes verweisen dürfen. Zudem will das Land gewaltpräventive Maßnahmen ergreifen, so etwa Workshops in Schulen und Jugendzentren.

Bei rechtsextremen Straftaten sei 2022 ein Anzeigen-Minus registriert worden, so Pilsl: von 222 auf 187. Zwei Drittel der Fälle seien geklärt worden. Auch der Brandanschlag auf das sich in Bau befindliche Flüchtlingslager in der Lunzerstraße war Thema im Landessicherheitsrat. Stelzer betonte das "friedliche und respektvolle Miteinander" – wer sich nicht daran halte, "für den gibt es in unserem Land keinen Platz". Klar sei auch, dass "Jugendliche Perspektiven brauchen." Der Rückgang bei den rechtsextremen Taten "darf uns nicht in Sicherheit wiegen".

Die SP begrüße die Präventionsarbeit gegen Jugendkriminalität, so Klubvorsitzende Sabine Engleitner-Neu. Doch konkrete Maßnahmen gegen rechte Straftaten bleibe die Spitze der Landesregierung schuldig. Ähnlich die Grünen: Die Präventionsmaßnahmen seien richtig, es brauche aber auch konkrete Schritte, um künftige Attacken auf Asylunterkünfte zu verhindern, so die Extremismus-Sprecherin Anne-Sophie Bauer.

Auch die FP sah sich nach dem Landessicherheitsrat bestätigt: Der "Anstieg der Ausländergewalt" zwinge die Politik zum Handeln. Oberösterreich dürfe nicht zum "Spielball zwischen Wien und der EU" werden, es brauche rasche Abschiebungen und eine "Reform des Jugendstrafrechts", so Landesrat Günther Steinkellner.

