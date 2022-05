Gemeinsam gegen den Klimawandel

Ein großes Ziel, eine große Gruppe, eine große Verantwortung: 100 Österreicherinnen und Österreicher – ein Querschnitt durch die Bevölkerung – denken seit Jänner des heurigen Jahres intensiv darüber nach, wie ihr Land bis 2040 klimagesund werden kann. Wie wollen wir uns fortbewegen? Woher beziehen wir unsere Energie? Wie müssen wir uns ernähren, um den Planeten zu schützen? Diese und andere Fragen diskutierten die Klimarätinnen und -räte an bisher fünf Wochenenden. Wissenschafter haben ihre Expertise vor der Hundertschaft abgelegt, Vertreter von Zivilgesellschaft und Sozialpartnerschaft gesprochen und die Diskussionsbasis geliefert. Am 11. Juni wird der Klimarat zum letzten gemeinsamen Treffen in Salzburg zusammenkommen. Dann wird der Sack an Vorschlägen zugemacht und anschließend der Politik präsentiert.

Klimarätin Julia (18) aus Wels hat dieser Tage maturiert und sieht dem Abschlusstreffen freudig entgegen: "Ich finde, dass die Forderungen, die wir bis jetzt schon im Groben haben, sehr gut sind." Sie empfindet die von einem Organisationsteam strukturierte Debatte als "Privileg, aus dem Alltag herauszukommen und über diese wichtigen Dinge zu diskutieren". Von Anfang an war die Diskussionskultur, das Miteinander, ein großes Thema im Klimarat. "Beim ersten Termin wurde erst einmal darüber geredet, wie man respektvoll miteinander umgeht. Ich war erstaunt, wie gut das funktioniert hat. Es ist jedem zugehört worden, und auch wenn man anderer Meinung war, ist nach dem Warum gefragt worden. Es waren deshalb oft lange Diskussionen, die auch noch beim Essen weitergegangen sind – aber sie waren immer respektvoll", sagt Julia. Schon während des Prozesses beobachteten die Klimaräte und -rätinnen positive Veränderungen: bei sich selbst und in ihrem Umfeld. "Nur weil drüber geredet wird, das hat schon einen großen Unterschied gemacht", sagt Julia. Die Welserin diskutierte im "Handlungsfeld Energie". "Wir haben uns intensiv damit beschäftigt, wie man von Gas und Kohle wegkommt." Sie hofft, dass sich "die Politik unsere Ergebnisse, die von Wissenschaftern und Juristen überprüft worden sind, gut ansieht und etwas daraus macht, denn unsere Ergebnisse sind top."

Der österreichische Klimarat, der aufgrund des Klimavolksbegehrens 2020 mit 400.000 Unterschriften gestartet wurde, ist nicht der einzige in Europa. Zum Beispiel lief in Deutschland ein ähnlicher Prozess, auch in Großbritannien wurde ein solcher bereits abgeschlossen. Ein hervorragender Dokumentarfilm aus 2021 berichtet darüber: "The People versus Climate Change" (Den Trailer sehen Sie hier). Der Film kann für eine öffentliche Vorführung angefordert werden: office@klimarat.org, Tel. 01/315 6 93-0.

Menschen verschiedenen Alters, Geschlechts und unterschiedlicher Bildung, repräsentativ für die Bevölkerung, diskutieren im Klimarat.

Weitermachen geht so nicht mehr

Um dem galoppierenden Klimawandel Einhalt zu gebieten, braucht es dringend Maßnahmen, darüber sind sich alle an solchen Prozessen Beteiligten einig. Zentral sind dabei die aktive Beteiligung der Bevölkerung und der Mut der Politik. Letzteres bedarf noch einer deutlichen Entwicklung. Dies zeigte sich beim britischen Klimarat, der bereits vor der Weltklimakonferenz in Glasgow 2021 abgeschlossen wurde. Die beteiligten Bürgerinnen und Bürger sahen in der schottischen Stadt ein würdeloses Schachern um Emissionen statt der notwendigen großen Würfe – ein Greenwashing statt echten Fortschritts für die Klimaneutralität auf der Welt. Der Gedanken, dass alle im selben Boot sitzen, ist ausbaufähig.