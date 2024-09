Garagenbrand in Gampern könnte von Handy-Ladegerät ausgelöst worden sein

Am späten Dienstagabend, gegen 23 Uhr, brach in einer Garage in Gampern ein Feuer aus. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte kurz darauf die dichte Rauchentwicklung, während eine weitere Nachbarin sofort den Notruf absetzte.

Insgesamt rückten sechs Feuerwehren an, um den Brand zu bekämpfen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Der Einsatz endete für die letzte Feuerwehr gegen 3 Uhr früh.

Die 36-jährige Besitzerin der Garage wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht. Ihr Ehemann vermutet, dass das Feuer durch ein noch angeschlossenes Handy-Ladegerät ausgelöst wurde. Die genaue Ursache wird jedoch weiterhin ermittelt.

