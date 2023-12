Freiwillige Helfer: Ihre Arbeit ist unbezahlbar

Wenn Äste die Straßen blockieren, Autos hängen bleiben, Dächer einstürzen und Stromleitungen abreißen, sind die Feuerwehrleute zur Stelle. Zumeist sind es Freiwillige, die in ihrer Freizeit anpacken, um Mitmenschen aus Notsituationen zu helfen. Nicht selten gehen sie dabei selbst ein Risiko ein.

Erst am vergangenen Wochenende haben sich in Walding zwei Feuerwehrmänner bei einem Schneeeinsatz verletzt. Sie wollten einen umgestürzten Baum von der Fahrbahn räumen, als ein weiterer Stamm unter der Schneelast brach und die beiden Kameraden traf - die OÖN haben berichtet. Beide brauchten medizinische Versorgung, beide konnten sich auf die Hilfe von freiwilligen Sanitätern verlassen.

Das System der Freiwilligkeit sei "von unschätzbarem Wert", sagte Walter Aichinger, Präsident des Roten Kreuzes in Oberösterreich. "Freiwillige halten unsere Gesellschaft am Laufen. Das zeigt sich besonders in Krisensituationen. Denn was wäre gewesen, wenn wir am Wochenende keine freiwilligen Feuerwehrleute gehabt hätten?"

"Meine zweite Familie"

Anlässlich des Welttages der Freiwilligkeit am 5. Dezember stellte er zwei Rotkreuz-Helfer vor, die sich neben ihren Jobs im Rettungsdienst engagieren. Michael Grininger ist seit seinem Zivildienst vor 30 Jahren beim Roten Kreuz in Gmunden tätig. Obwohl er beruflich viel um die Ohren hat - Grininger ist Personalchef beim Maschinenhersteller Engel in Schwertberg - übernimmt er regelmäßig Nacht- oder Wochenenddienste.

Auch für Sandra Aigelsreiter aus Linz sind die Rotkreuz-Dienste eine Herzensangelegenheit. "Die Menschen sind dankbar, das motiviert mich. Genauso wie die vielen Freundschaften, die durch das gemeinsame Engagement entstehen. Das Rote Kreuz ist meine zweite Familie geworden", sagt die Linzerin, die ein Elektronikgeschäft in Linz betreibt. Manchmal komme es vor, dass sie gerade eine Waschmaschine verkauft hat, und unmittelbar danach zu einem Unfalleinsatz ausrückt.

Bild: ÖRK

Mehr Helfer, aber weniger Zeit

Allein an der Rotkreuz-Stelle Linz-Süd - insgesamt gibt es 18 Bezirks- und 87 Ortsstellen - fahren die Sanitäter etwa 45 Mal pro Tag aus, um zu helfen. In ganz Oberösterreich zählt das Rote Kreuz aktuell 23.200 Freiwillige, die im Vorjahr rund 2,9 Millionen Stunden geleistet haben. Während die Anzahl der Helfer leicht ansteigt, dürfte deren Pensum für die Freiwilligenarbeit abnehmen. Laut Statistik des Roten Kreuzes sind die geleisteten Stunden rückläufig. Zum Vergleich: 2017 waren es 22.000 Freiwillige, die 3,2 Millionen Stunden für das Rote Kreuz in Oberösterreich tätig waren.

Wie die Freiwilligenarbeit gestärkt werden soll

Diese Entwicklung bereitet RK-Präsident Aichinger Sorge. Künftig werde es eine noch größere Herausforderung, Freiwillige zu finden und zu halten. "Dafür müssen die Rahmenbedingungen laufend angepasst werden", sagte er am Montag bei einer Pressekonferenz in Linz. Es sei wichtig, das Engagement in Betrieben zu berücksichtigen und zu stärken. Gleichzeitig müsse die Weiterentwicklung auf professionelle Beine gestellt werden.

Diese Forderung hat das Rote Kreuz mit anderen Freiwilligenorganisationen, darunter Feuerwehr, Bergrettung oder Samariterbund, im Freiwilligen-Manifest der OÖNachrichten festgehalten.

