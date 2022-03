Freie Fahrt in beiden Richtungen: Skurrile Brückenregelung aufgehoben

Das Urteil ist gestern gefallen, die Einbahnschilder wurden umgehend entfernt: Auf der Alten Salzachbrücke zwischen dem bayerischen Burghausen und Hochburg-Ach (Bezirk Braunau) darf wieder in beiden Richtungen gefahren werden. Das Münchner Verwaltungsgericht gab einem österreichischen Pendler recht, der Klage einreichte, weil er auf deutscher Seite einen Umweg fahren musste. Zurück nach Österreich ging es ja nur noch über die andere Salzachbrücke ein paar Kilometer weiter.

Einbahn erst ab Brückenhälfte

Wie berichtet, hatte die Stadt Burghausen probeweise eine Verordnung erlassen, die besagt, dass es für Autos auf der Alten Salzachbrücke nur noch Richtung Burghausen geht. Das Skurrile: Theoretisch galt die Einbahn nur auf bayrischer Seite, also erst ab der Hälfte der Brücke.

Burghausens Bürgermeister Florian Schneider (SPD) fand Gefallen an der Regelung. Seines Erachtens wurde damit die Aufenthaltsqualität am Burghauser Stadtplatz erhöht. Auch das Nadelöhr auf Hochburg-Acher Seite Richtung Bayern sei entlastet worden. Doch nicht alle hatten Freude mit der neuen Einbahn, vor allem auf österreichischer Seite regte sich lautstarker Protest: Der Verkehr zurück nach Hochburg-Ach führte über die dafür (auch) nicht ausgelegte Weilhartstraße entlang der Salzach, was für die Anrainer mehr Verkehr und mehr Lärm zur Folge hatte. Sie gründeten eine Bürgerinitiative und riefen zu Protestaktionen auf. Die Klage des österreichischen Pendlers verhalf auch ihnen schließlich zum Erfolg.

"Glücklich bin ich über die Entscheidung des Gerichts nicht, weil ich die Regelung für gut und richtig halte, aber so ist es nun einmal", sagt Bürgermeister Florian Schneider in einer ersten Stellungnahme. Er will weiter darüber nachdenken, wie die Sicherheit und die Aufenthaltsqualität in der Altstadt erhöht und der Lärmschutz verbessert werden kann. "Es gibt sicherlich Wege, die wir gemeinsam finden können. Wir werden nichts übereilen, in Ruhe weiterdenken, die Leute einbeziehen", sagt Schneider.

Hochburg-Achs Bürgermeister Martin Zimmer (VP) zeigt sich überrascht, dass das Gericht die Verordnung tatsächlich aufgehoben hat. "Ich hoffe jetzt nur, dass es nicht vermehrt zu Unfällen kommt, weil ja viele nicht mehr mit Gegenverkehr rechnen", sagt Zimmer und spricht vor allem vom unübersichtlichen Nadelöhr auf Acher Seite.

