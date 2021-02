Frau verirrte sich im Sternwald

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Gegen 16.30 Uhr alarmierte am Montag ein Mann per Telefon die Polizei in Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung): Seine 29-jährige Bekannte habe sich im Wald verirrt. Die Beamten nahmen per Handy Kontakt mit der Frau auf, die aber ihren Standort wegen fehlender Ortskenntnis nicht ausreichend beschreiben konnte. Weil vermutet wurde, dass sich die Grazerin auf tschechischem Staatsgebiet befindet, wurde über das Polizeikooperationszentrum Drasenhofen die tschechische Polizei zur Fahndung miteinbezogen. Mehrere Handypeilungen ergaben verschiedene Standorte, zudem drohte der Handy-Akku der Vermissten leer zu werden, sodass schließlich die Flugpolizei mit einem nachtflugtauglichen Hubschrauber angefordert wurde. Kurz vor 22 Uhr fand eine tschechische Streife die 29-Jährige auf tschechischem Staatsgebiet. Die Frau wurde von der Rettung zur Kontrolle ins LKH Freistadt gebracht.