Frage der Woche: Soll das Rauchen auf Sportplätzen verboten werden?

Die Allianz Arena in München ist ebenso komplett rauchfrei wie die Stadien in der englischen Premier League. Seit wenigen Tagen gilt im Tivoli-Stadion in Innsbruck ein umfassendes Rauchverbot.

Sollen die Stadien Oberösterreichs wie generell die Sportplätze im Land nachziehen und das Rauchen ebenfalls verbieten? Die OÖN-Lokalredakteure haben nachgefragt.

Roland Golger, Welser Unternehmer und WSC-Hertha-Obmann

Der Nichtraucher ist gegen ein generelles Rauchverbot

Ich selbst bin militanter Nichtraucher, was aber nicht bedeutet, dass ich ein generelles Rauchverbot befürworte. In unserer Kantine wird schon seit vier Jahren nicht geraucht, dasselbe gilt für den VIP-Klub. Die Reaktionen waren durchwegs positiv. Außerhalb geschlossener Räume halte ich ein Rauchverbot für überzogen. Freilich. Wenn sich Erwachsene neben Fußball spielenden Kindern eine Zigarette anzünde, fehlt es an Vorbildwirkung. Ich fürchte aber, dass die Diskussion weitergeht und man das Biertrinken auf Sportplätzen auch noch verbieten möchte.

Andreas Bruderhofer, Obmann des LASK-Fanclubs Salzkammergut

Der Vorchdorfer hörte vor zehn Jahren mit dem Rauchen auf. Bild: (Privat)

Ich sehe das zweischneidig. Natürlich belasten Raucher auf dem Fußballplatz die Nichtraucher. Der Rauch kann schon unangenehm sein. Aber er stört mich nicht so sehr, dass ich anderen ihre Zigarette nicht vergönnen würde. Dass in Wirtshäusern nicht mehr geraucht werden darf, passt für mich. Aber es gefällt mir nicht, dass immer mehr verboten wird. Ich gehe auch deshalb gerne ins Stadion, weil dort ein gewisses Maß an Freiheit herrscht. Hier darf man seiner Freude am Fußball freien Lauf lassen. Dazu passt Toleranz besser als ein weiteres Verbot.

Stefan Krapf, Bürgermeister und Sportstadtrat in Gmunden

Krapf sieht sich jedes Heimspiel des SV Gmunden an.

Ich bin Nichtraucher und ein ausgesprochener Befürworter des Rauchverbots in der Gastronomie. Aber das Rauchen auf Fußballplätzen zu verbieten, halte ich für maßlos überzogen. Dass im Gmundner Fußballstadion einzelne Leute auf den Tribünen oder auf dem Sudererhügel rauchen, gehört doch irgendwie dazu. Es wird ja auch akzeptiert, dass Menschen vor den Lokalen rauchen. Ich denke, im Freien sollte so viel Toleranz sein. Dass unter den Fußballspielern kaum noch geraucht wird, finde ich aber gut. Sie sind für die Buben ja ein Vorbild.

Reinhard Schlager, Präsident SK Vorwärts Steyr

Rauchverbot im Vorwärts-Stadion ist derzeit kein Thema.

In der Kantine und im VIP-Bereich besteht von vornherein Rauchverbot, das der allgemeinen Gesetzgebung folgt. Die Osttribüne ist nicht überdacht, die Zuseher befinden sich dort im Freien. Für uns stellt sich die Thematik, ob es über die genannten Bereiche hinaus, in denen bereits Rauchverbot besteht, im ganzen Stadion nicht geraucht werden darf, nicht. Wir haben damit bisher überhaupt kein Problem gehabt und sehen daher auch keine Notwendigkeit für eine Diskussion. Außerdem werden Entscheidungen über Rauchverbote ohnehin woanders getroffen.

Mario Farthofer, Sportlicher Leiter der Union Ansfelden

Der Fußball-Funktionär sieht ein Verbot differenziert. Bild: (Privat)

Bei Spielen in den höheren Ligen, die im Fernsehen gezeigt werden, kann ich einem derartigen Rauchverbot auf alle Fälle etwas abgewinnen. Es geht ja um die Vorbildwirkung, und da ist es gut, wenn keine Raucher zu sehen sind.

Ein bisserl anders sehe ich die Sache, wenn es um den Unterhaus-Fußball geht. Bei manchen Zuschauern gehört es einfach dazu, dass sie am Sonntag gemütlich auf den Fußballplatz gehen und dabei ein Bier trinken und rauchen. Wenn das verboten wird, würden wohl einige daheim bleiben. Und das würde die Vereine treffen, die dann weniger Eintrittsgeld einnehmen.

Reinhard Köpl, Präsident des UVB Vöcklamarkt

Der Nichtraucher hält Zigaretten und Sport für unvereinbar.

Ich halte diese Entwicklung für richtig und befürworte sie sehr. Es ist nicht richtig, dass Raucher die Gesundheit anderer Menschen gefährden – abgesehen davon, dass der Geruch unangenehm ist.

Wir schreiben unseren Spielern nicht vor, wie sie mit diesem Thema umzugehen haben. Im Unterschied zu früher gibt es nur noch vereinzelt Spieler, die rauchen. Wenn ich sehe, dass sie sich nach Spielende gleich eine Zigarette anzünden, stört mich das maßlos. Sport und Rauchen, das passt nicht zusammen. Allein aus Leistungsgründen.

Horst Feilmeier, Sport- und Deutschlehrer an der NMS St. Florian

Sport und Rauchen passen für den Lehrer nicht zusammen. Bild: (Privat)

Ich bin unbedingt für ein Rauchverbot auf Sportplätzen, allein schon wegen der Vorbildwirkung für die Jugend. Wenn Erwachsene ihre Kinder für den Sport begeistern wollen, dann ist das natürlich gut, wenn sie mit ihnen zu Sportveranstaltungen gehen. Aber es ist auch ein Signal, wenn sie dann für die rund eineinhalb Stunden auf dem Sportplatz auf die Zigarette verzichten. Für mich passen auch Rauchen und Sport nicht zusammen. Mich persönlich stört das Rauchen, und ich bin froh, dass es mittlerweile in Lokalen verboten ist. Wenn es auf Sportplätzen auch so wird, ist es gut.

Daniela Barth, Fußball spielende Ärztin, Vorderweißenbach

"Setzen wir uns für ein rauchfreies Sportland ein."

Für mich passen Sport und Rauchen nicht zusammen. Wollen wir Erwachsene unseren Kindern und Jugendlichen ein Vorbild sein, sollten wir uns für ein Rauchverbot an öffentlichen Plätzen einsetzen. Suchen wir nicht nach einer typisch österreichischen Lösung, indem wir Nichtraucherzonen einrichten – setzen wir uns für ein rauchfreies Sportland Oberösterreich ein. Heutzutage sind immer mehr Kinder und Jugendliche unter den Stadionbesuchern, die so zum Passivrauchen gezwungen werden und somit auch einer Schädigung der Gesundheit ausgesetzt sind.

Michael Schodermayr, Praktischer Arzt und Sozialstadtrat, Steyr

Der Arzt aus Steyr hält die Rauchverbote für absolut richtig.

Vollkommen richtig, wenn in einem Fußballstadion nicht geraucht wird! Ein Fußballstadion ist eine Sportstätte, da ist Rauchen auch auf den Zuschauerrängen völlig fehl am Platz. Es ist absurd, wenn ich mich an alte Fernsehserien und Kinofilme erinnere, wie sich sogar in Krankenhäusern Besucher ungeniert Zigaretten anzünden und Ärzte genüsslich Zigarren paffen. Ein Fußballstadion ist ein Ort, wo es um Sport und damit um Gesundheit gehen soll. Das hat mit Rauchen nichts gemein. Daher finde ich diese Rauchverbote in Stadien für konsequent und richtig.

Tobias Hagler, Nachwuchsleiter ASKÖ Leonding

Der Nachwuchsleiter appelliert an die Vorbildwirkung. Bild: (Privat)

Ein generelles Rauchverbot wäre für mich ein bisschen zu viel. Wenn ich an das Stadion denke, bin ich für rauchfreie Tribünen beziehungsweise klar definierte Zonen, wo nicht geraucht werden darf. Es ist einfach lästig, wenn man als Nichtraucher bei einem Spiel zwischen Rauchern eingeklemmt ist und diesen Rauch gar nicht will. Am Sportplatz braucht es kein Rauchverbot, hier appelliere ich an die Vorbildfunktion der Erwachsenen, dass sie da, wo sich viele Kinder aufhalten, nicht rauchen. Das ist auch bei uns im Verein ein Thema und eine Vorgabe in Richtung Trainer.

Franz Brunner, Lehrer, Arbing

Der langjährige Fußball-Nachwuchstrainer ist für das Verbot.

Den Verantwortlichen in Innsbruck kann ich nur zu ihrer Entscheidung gratulieren. Mir gefällt das. Sport und Gesundheit stehen immer in einem engen Zusammenhang und ein Rauchverbot unterstreicht diese Verbindung. Es gibt rund um Fußballstadien genug Plätze, an denen weiterhin geraucht werden kann, aber auf den Rängen selbst muss das nun wirklich nicht sein.

Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Vereine, die in ihren Stadien ein Rauchverbot umsetzen, deshalb weniger Besucher haben. Der Sport sollte über diesen Dingen stehen.

Notburga Astleitner, Schulqualitätsmanagerin, Waldhausen

Die Bildungsexpertin appelliert an die Vorbildwirkung.

Jeder erwachsenen Person ist so viel Eigenverantwortung zuzutrauen, dass er oder sie selbst am besten weiß, wo es problematisch ist, zu rauchen, und wo weniger. Sportveranstaltungen sind sicher etwas, wo der Zigarettenqualm fehl am Platz ist. Ich denke da vor allem an Nachwuchsturniere. Da sollten die Erwachsenen mit positivem Beispiel vorangehen und auf das Rauchen verzichten.

Ein Verbot ginge meiner Meinung nach aber zu weit. Ich würde es deshalb mit dem dringenden Appell an alle Besucher belassen, sich ihrer Vorbildwirkung – gerade beim Sport – bewusst zu werden.

Silvia Huber, SP-Gesundheitsreferentin und FC-Wels-Präsidentin

Die Politikerin, die selbst raucht, ist gegen ein Verbot.

Ich bin gegen ein Raucherverbot. Wir haben im Stadion vorgesehene Raucherbereiche eingerichtet, wo die Aschenbecher stehen. Die Besucher sollen nicht auf den Sitztribünen rauchen. Denn ich habe Verständnis dafür, wenn sich die Sitznachbarn darüber aufregen, dass ihnen der Rauch ins Gesicht weht, das muss wirklich nicht sein. Würden wir mehr aufeinander schauen, dann würde sich so manche Diskussion erübrigen. Einen Wahnsinn finde ich, dass viele einfach ihre Tschickstummel fallen lassen, das geht überhaupt nicht.

Gerhard Schrödl, Bauamtsleiter, Hofkirchen/Trattnach

Der ehemalige Schiedsrichter hat noch niegeraucht. Bild: (Privat)

Als eingefleischter Nichtraucher, der nicht einmal weiß, wie eine Zigarette schmeckt, bin ich eher für ein Rauchverbot, speziell in geschlossenen Stadien wie etwa von Schalke. Auch im Sinne der Vorbildwirkung wäre das gut. Dennoch halte ich die Diskussion bei Freiluftveranstaltungen schon auch ein bisschen für übertrieben.

Mich persönlich stört es, wenn ich bei einem Fußballspiel neben einem starken Raucher sitze und mir der Rauch, wenn der Wind passt, ins Gesicht weht. Das sage ich dann auch, und ich setze mich einfach weg.

Magdalena Grims, Sportfunktionärin, UFC Pieno Rohrbach-Berg

Ein generelles Rauchverbot ist in Rohrbach kein Thema. Bild: (fell)

Wir beim UFC Rohrbach-Berg haben uns mit diesem Thema bereits beschäftigt. Wir sind zu folgender Lösung gekommen: Im gesamten Klubgebäude sowie in der Kantine gilt ein Rauchverbot. Im Außenbereich ist dies etwas schwieriger zu überprüfen und zu sanktionieren. Daher kann man bei uns weiterhin rauchen, schlussendlich ist jeder für seine Gesundheit selbst verantwortlich. Ein generelles Verbot ist, denke ich, nicht nötig, die Vereine sollen sich selbst damit auseinandersetzen, und es gibt ja auch bereits Initiativen vom Fußballverband mit der Aktion „Kick ohne Tschick“.

Dorrit Jäger, Fußballerin und Ärztin, Rohrbach

Ein Rauchverbot ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Stadien sind Orte, an denen sich viele Menschen auf engem Raum treffen. Bei dem Rauchverbot auf Sportplätzen geht es nicht nur um den Schutz der Sportler. Es geht vor allem auch um den Schutz der Zuschauer, insbesondere der Kinder, Jugendlichen und Nichtraucher. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, Rauchen in Stadien nicht mehr zu erlauben.

Der Konsum von Tabakwaren gehört einfach nicht auf ein Fußballfeld oder in ein Stadion. Im Sinne der Gesundheit spricht alles für ein Rauchverbot.

Zdravko Sekerija, Schweißer, Braunau

Der Braunauer raucht selbst, ist aber für ein Rauchverbot. Bild: (Privat)

Auch wenn ich selbst Raucher bin, bin ich für ein Rauchverbot auf dem Sportplatz. Denn auch viele Kinder kommen in die Stadien, um ihre Lieblingsmannschaften anzufeuern und die sollten meiner Meinung nach keinem Zigarettenrauch ausgesetzt werden. Außerdem finde ich, ist auch die Verletzungsgefahr groß, wenn einer im gut besuchten Stadion raucht. Gerade beim Jubeln kann es ja leicht passieren, dass man mit der angezündeten Zigarette zwischen den Fingern den Nachbarn oder Vordermann unabsichtlich verletzt.

Valentin Berghammer, Student, Sigharting

Der Sighartinger fände ein Rauchverbot sinnvoll Bild: (Privat)

Meiner Meinung nach ist ein Rauchverbot auf Sportplätzen absolut legitim. Gerade in einer Zeit, in der das Rauchverbot in der Gastronomie endlich durchgesetzt wurde, wäre es vernünftig, diese Maßnahme auch an diesem öffentlichen Ort durchzusetzen. Verschiedene Generationen kommen dort zusammen, um gemeinsam – aktiv oder passiv – Freude an der Bewegung zu haben. Erwachsene haben eine besondere Verantwortung und Vorbildwirkung gegenüber dem Nachwuchs auf den Sportplätzen. Deshalb sehe ich für das Rauchen dort keinen Platz.

Walter Ertl, Pensionist, Andorf

Ich bin pro Woche mindestens zweimal auf einem Fußballplatz vertreten und auch bei Matches in größeren Stadien. In Andorf und auf den Plätzen im Innviertel kann ich mir als Nichtraucher meinen Platz aussuchen und weiche starken Rauchern aus. In größeren Stadien wird es für Nichtraucher unangenehm, da man mit zugeteilten Plätzen keine Wahl hat. Daher wäre dort ein Rauchverbot gut. Auf höfliche Hinweise habe ich von rauchenden Sitznachbarn schon unterschiedliche Reaktionen bekommen – von Verständnis bis hin zur schroffen Antwort.

Gottfried Weinberger, Einer von drei Obmännern der Union Gurten

Auf Sportplätzen ist ein Rauchverbot schwer durchsetzbar

Für mich ist das eine lächerliche Idee, die vor allem auf Sportplätzen kaum realistisch umsetzbar ist. Brauchen wir in Zukunft Security, um den Leuten, die zu den Spielen kommen, ihre Zigaretten abzunehmen. Vielleicht dürfen wir dann bald auch kein Bier mehr aussschenken, Limonaden mit hohem Zuckergehalt usw. Auf einem Sportplatz kann sich jeder seinen Platz aussuchen und muss sich nicht neben einen Raucher sitzen. Dass in den Klubräumen nicht mehr geraucht werden darf, finde ich in Ordnung. Aber man kann alles auch ein wenig übertreiben.

Hermann Rohringer, Lehrer, Ried im Innkreis

Der Innviertler unterrichtet an der NMS St. Martin

Ja! Da auch viele Kinder und Jugendliche ins Stadion gehen, würde ich mir ein Rauchverbot wünschen. Rauchen ist einfach nicht mehr zeitgemäß, viele Zuschauer und auch ich wollen den Qualm eines rauchenden Sitznachbarn nicht einatmen. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass in einzelnen Sektoren das Rauchen erlaubt wird, möglich wären auch sogenannte Raucherinseln, wo man in der Halbzeitpause dem blauen Dunst frönen darf. Früher oder später soll Rauchen auf Sportplätzen oder in Stadien aber der Vergangenheit angehören!

Friedrich Werdecker, Geschäftsführer Elektroland Mattighofen

Sport & Rauchen: Für den Unternehmer ein Widerspruch Bild: (Privat)

Grundsätzlich bin ich ein Befürworter der Selbstverantwortung unter Verwendung des gesunden Menschenverstandes. Das gilt auch für den Sportplatz und die Stadien.

Daher wäre es für mich vom Einzelfall und der Umgebung abhängig. Keinesfalls sollten jedoch andere Leute – insbesondere Kinder – durch das Handeln einzelner Personen in Mitleidenschaft gezogen werden. Wobei Sport und rauchen für mich als Nichtraucher ohnehin nicht die optimale Kombination darstellt.