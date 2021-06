Frage der Woche: Ist Österreich bei der EM reif für das Achtelfinale?

Österreichs Fußballnationalmannschaft trifft Donnerstagabend auf den Gruppenfavoriten aus den Niederlanden - ab 21 Uhr im Liveticker auf nachrichten.at. Auch in Oberösterreich sind viele Landsleute im EM-Fieber. Die OÖNachrichten haben sich quer durch das Bundesland umgehört.

Hans Pum, Langjähriger ÖSV-Sportdirektor, St. Oswald bei Freistadt

Natürlich schaffen wir den Einzug ins Achtelfinale. Die Spiele gegen die Niederlande und die Ukraine werden natürlich schwierig. Da muss die Mannschaft noch über sich hinauswachsen. Spielerisch ist das Team so gut aufgestellt wie noch nie. Wenn alle ihre Leistung abrufen können, ist der ein oder andere Punkt schon drinnen. Aber auch als einer der besten Drittplatzierten haben wir gute Chancen aufzusteigen.

Daniela Barth, Fußballspielende Ärztin aus Vorderweißenbach

So sehr ich es mir wünschen würde, kann ich es mir derzeit nicht vorstellen. Die Nationalmannschaft hat zwar gute bis sehr gute Einzelspieler, die jedoch meiner Meinung nach noch zu wenig als Team harmonieren. Es fehlt an Kreativität und Spielwitz, und deshalb glaube ich, dass es dieses Mal noch nicht für das Achtelfinale reicht. Ich lasse mich aber gerne überraschen.

Jörg Neumayr, Geschäftsführer Smesh in Linz

Stimmungstechnisch auf jeden Fall. Sportlich hoffe ich, tue mir aber schwer mit einer Prognose. Wir haben von den Einzelspielern die beste Mannschaft aller Zeiten, aber das Gesamtgefüge passt nicht. Unsere noch ausstehenden Gegner Ukraine und Niederlande – für mich ein Geheimfavorit – sind zu stark für Österreichs Team. Was ich als große Chance sehe, ist, dass auch die vier besten Drittplatzierten aufsteigen.

Elmar Streifert, Nachwuchstrainer der DSG Union Habau Perg

Beim heutigen Match gegen die Holländer wird Österreich hoffentlich möglichst lange dagegenhalten können. Am Ende fürchte ich aber, dass es nicht für einen Punkt reichen wird. Aber beim entscheidenden Spiel gegen die Ukraine traue ich dem Team schon zu, dass es sich durchsetzt, wenn es so spielt wie in der zweiten Halbzeit gegen Nordmazedonien.

Christina Schatz, Sportlehrerin an der MS Mauthausen

Für Österreichs Nationalteam steht und fällt alles mit Marko „Nautl“ Arnautovic. Seine Einwechslung gegen Nordmazedonien hat einen Ruck durch die Mannschaft gehen lassen. Ohne ihn wäre es fast unmöglich, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren, da sowohl die Niederlande als auch die Ukraine mit sehr starken Mannschaften mit dabei sind. Ich finde es schlimm, wie lange über eine etwaige Strafe beraten wurde.