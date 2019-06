Fluchtauto nach Bankomatsprengung angezündet

Bislang unbekannte Täter sprengten in der Nacht auf Dienstag den Bankomaten im Foyer vom Sparmarkt in Vorchdorf (Bezirk Gmunden). Kurz danach begann es vor dem Sparmarkt brennen - die Polizei ermittelt nun, ob der Brand gelegt wurde oder eine Folge der Sprengung war.

Kurz vor 4:00 Uhr wurde dann die Feuerwehr Weißkirchen an der Traun (Bezirk Wels-Land) zu einem Fahrzeugbrand in Bereich der Autobahnausfahrt Allhaming alarmiert. Die Polizei geht davon aus das der Brand des Autos im Zusammenhang mit der Bankomatsprengung steht.

Bild: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR (FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR)

In diesem Jahr sind in Oberösterreich bereits vier Bankomaten gesprengt worden. Noch fehlt von den Tätern jede Spur. In ganz Österreich gab es heuer bereits über 20 Fälle von Bankomat-Coups mit enormem Schaden, da neben den Geldautomaten auch die Foyers stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Auffällig ist auch, dass immer wieder im Zusammenhang mit den Taten auch Autos gestohlen.

