Warum in die Ferne schweifen, wenn das Pflichtpraktikum so nah liegt

Auf der Suche nach dem Ort für sein Pflichtpraktikum ließ FH-Student Cedric Hansalek den Blick nicht sonderlich weit schweifen. Der Medientechnik- und -design-Student fand sein Praktikum dort, wo er auch studiert: an seiner Alma Mater, dem FH-Campus Hagenberg.

"Nachdem ich bereits im dritten und vierten Semester dort nebenbei im Marketing arbeiten durfte, war mir klar, dass ich auch mein Berufspraktikum hier machen will", sagt der 23-Jährige. "Schon damals konnte ich viel mitentscheiden und die Zusammenarbeit im Team war großartig."

Seit März darf sich Cedric nun Vollzeit einem breiten Aufgabengebiet widmen. "Meine Tätigkeiten reichen von diversen Videoprojekten über fotografische Aufträge bis hin zur Produktion eines Werbespots für unsere Fakultät", erklärt er. Ansonsten stehen in den kommenden Tagen und Wochen genügend Neuerungen am Campus an, um die Arbeit abwechslungsreich zu halten.

Cedric und das Marketingteam Bild: FH OÖ

"Toll ist, dass ich dabei auch meine ganz eigenen Ideen mit einbringen kann", freut sich Cedric. "Und wenn ich dann doch noch etwas Expertise oder eine zweite Meinung in manchen Bereichen brauche, kann ich mich auch direkt an unsere Lehrenden wenden, die ja im selben Gebäude sind", fügt er grinsend hinzu.

Wer es Cedric zumindest ansatzweise gleichtun möchte, der kann sich am 11. April ab 18 Uhr im Study Talk online auf fh-ooe.at/studytalks-hgb über den Bachelorstudiengang Medientechnik und Mediendesign an der FH Hagenberg informieren.

