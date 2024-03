Wie zwei erfolgreiche FH-Studiengänge zusammenwachsen

Sie sind bei Sozialorganisationen, Interessensvertretungen, in Spitälern, Amtsstuben und sogar Ministerien in führenden Positionen zahlreich vertreten: die Absolventen der Bachelorstudien "Public Management" und "Sozialmanagement" am Linzer Campus der FH Oberösterreich. Aus zwei wird jetzt eins: Ab Herbst werden in "Sozial-, Public- und Nonprofit-Management" (SPN) Inhalte aus beiden Studiengängen kombiniert, die Inhalte wurden ebenfalls überarbeitet.