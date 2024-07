Falscher Rot-Kreuz-Mitarbeiter in Wels unterwegs

Zumindest seit Anfang Juni soll eine derzeit noch unbekannte Person unberechtigte Haussammlungen durchgeführt haben. Sie soll vorwiegend im Welser Stadtteil Neustadt/Vogelweise unterwegs gewesen sein.

Polizei bittet um Hinweise

Die Person soll dabei in einer Rot-Kreuz-Uniform gekleidet gewesen sein und an Haustüren versucht haben, auf betrügerische Weise Spendengelder einzusammeln. Polizei und Rotes Kreuz wurden erstmals am 26. Juni von den unberechtigten Sammlungen informiert.

"Wir haben davon mitbekommen, weil bei uns einige Menschen angerufen und uns sich über die angebliche Spendenaktion beschwert haben", heißt es vom Roten Kreuz. Denn dass Bargeld eingesammelt werde, sei nicht üblich. Grundsätzlich gelte, dass die Rot-Kreuz-Mitarbeiter in Uniform unterwegs sind und einen Dienstausweis bei sich haben." Wer sich bei Spendensammlern unsicher ist, kann diesen Dienstausweis verlangen. Gesammelt wird digital per Tablet, Bargeld sammelt das Rote Kreuz nicht ein. Wer sich gar nicht sicher ist, kann auch jederzeit auf den jeweiligen Bezirksstellen anrufen und nachfragen, ob derzeit Spendenaktionen in Gange sind.

Die Polizei Wels-Neustadt sucht nun nach weiteren Opfern des mutmaßlichen Betrugs, egal ob versucht oder vollendet. Hinweise werden telefonisch unter 059133/4193-111 oder per Mail an pi-o-wels-neustadt@polizei.gv.at erbeten.

