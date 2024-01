Espresso und "Erste-Hilfe-Make-up": Gratis Service für die Gäste der Gala

Kurze Auszeit vom Ballgeschehen in der Upper-O-Lounge mit Spezialitäten aus Oberösterreich

In Ruhe ein Glaserl Wein verkosten, einen Kaffee trinken oder sich mit einer köstlichen Wildsalami stärken: All das erwartet die Gäste in der Upper-O-Lounge bei der OÖN-Galanacht des Sports. Und bei Bedarf können Ballbesucher auch Frisur und Make-up auffrischen lassen.

Gratis für die Ballbesucher

"Wir leisten sozusagen ,Erste Hilfe‘ bei kleinen Styling-Pannen", sagt Christine Geisbauer vom Friseur Haircutters in den Linzer Promenaden Galerien, die gemeinsam mit ihren Kollegen bei der Galanacht im Einsatz ist. "Wir drehen Locken wieder ein, bringen Volumen zurück oder mattieren den Teint, wenn der nach ein paar Runden am Tanzparkett glänzt." Jeder ist willkommen, das Service ist gratis.

Ein Glaserl Wein

Winzerin Irene Wurm mit ihrer Schwester Barbara Wallisch Bild: wurm

Winzerin Irene Wurm führt mit ihrer Schwester Barbara Wallisch das Gustergut in St. Florian, wo die beiden Most, Säfte und Wein produzieren. In der Upper-O-Lounge gibt’s für Genießer unter anderem Apfel-Minze-Thymian-Saft, Sekt und Sauvignon Blanc.

Herrlicher Speck

Daniel Hold und Jörg Neuhauser Bild: wüdian

Wie gut heimisches Wild schmeckt, das beweisen Daniel Hold und Jörg Neuhauser seit Jahren mit ihrer Spezialitätenmarke "Wüdian". Ballbesucher dürfen sich heuer über Kostproben von zartem Wildspeck, Wildsalami und Rohwurst-Kreationen freuen.

Kaffee gefällig?

Peter Affenzeller aus Freistadt Bild: (Volker Weihbold)

Peter Affenzeller aus Freistadt ist für vorzüglichen Kaffee bekannt. Bei der Galanacht serviert er "ganz puristisch Espresso", wie er sagt. "Allerdings nicht nur die klassischen Sorten, wir haben auch einige überraschende Aromen mit dabei."

Fesch bleiben

Lippen-Nachziehen gibt's in der Upper-O-Lounge gratis. Bild: (Volker Weihbold)

Damit man den ganzen Abend fesch bleibt, stehen die Stylisten von Haircutters Ballbesuchern für eine Auffrischung zur Verfügung – egal, ob es darum geht, die Locken wieder einzudrehen, den Teint zu mattieren oder die Lippen nachzuziehen.

Die Galanacht des Sports

Feiern Sie wieder gemeinsam mit Profi-Sportlern und zahlreichen Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft eine rauschende Ballnacht! Termin ist der 9. Februar 2024 im Brucknerhaus Linz; Karten und Programm auf www.galanachtdessports.at

