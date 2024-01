Der letzte Feinschliff vor der Galanacht des Sports

Die Eröffnungsshow zur Gala gestalten in diesem Jahr die TopMoves.

Wenn sich am 9. Februar um 20 Uhr die Türen zum großen Saal im Brucknerhaus öffnen, dann treffen die Größen der heimischen Sportwelt in Linz aufeinander. Über die Jahre hinweg hat sich die Galanacht des Sports – veranstaltet von den OÖNachrichten und der LIVA mit der Oberbank als Hauptsponsor – zu einem Fixpunkt im Ballkalender etabliert, der aus dem Linzer Gesellschaftsleben nicht mehr wegzudenken ist.

Bereits Monate vorher laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen, nun – etwa eineinhalb Wochen vor der Veranstaltung – gibt es den berühmten "Endspurt": Die Tänzer des Studios TopMoves in Linz nutzen jede freie Minute, um bei der Eröffnungsshow das Publikum mit ihrer Leidenschaft für den Tanzsport zu begeistern.

"Von Lyrical, Urban Dance über Commercial bis hin zu Standardtanz ist alles dabei. Nun beginnt das Finetuning", sagt Markus Beredits, Leiter der Tanzgruppe, bei der am kommenden Wochenende noch einmal intensive Proben bevorstehen. "Wir sind aber überglücklich, heuer wieder ein Teil dieser Veranstaltung sein zu dürfen. Es gibt wenige Veranstaltungen, die das Brucknerhaus derart beleben wie die Galanacht des Sports."

Junge Akrobatik-Talente

Das habe vor allem mit den vielen bekannten Gesichtern, tollen Shows und großartigen Musikacts zu tun. Das begeistere auch immer wieder die Schüler des Sport-BORG Linz, die in diesem Jahr bereits zum 20. Mal bei der Ballveranstaltung mit ihren Einlagen in Turnen, Tanz und ganz besonders in der Akrobatik ihr Talent unter Beweis stellen. "Vom Jonglieren bis hin zum Schleudern ist alles dabei, das Publikum kann sich schon jetzt darauf freuen", sagt Sportlehrer Alexander Friedrich, der die sportbegeisterten Schüler bereits seit Schulbeginn auf den Auftritt vorbereitet.

Neben den jungen Sporttalenten sind auch die rund 70 Techniker im Brucknerhaus gefordert. In genau einer Woche beginnen die Aufbauarbeiten auf der Bühne: 60 statische LED-Scheinwerfer werden installiert, sechs Kameras sind den ganzen Abend über im Einsatz, drei Kilometer legen die Kabel im Brucknerhaus zurück. Eine Verschnaufpause gibt es für die Techniker jedoch kaum: "Nach der Sportlergala ist vor der nächsten Ballveranstaltung. Noch in der Nacht findet der Abbau statt, dann wird das Brucknerhaus an die nächsten Gäste übergeben", sagt LIVA-Organisationsleiter Wolfgang Scheibner.

Vorverkaufstickets für die traditionelle Galanacht des Sports können Sie direkt im Brucknerhaus in Linz sowie online unter brucknerhaus.at erwerben. Außerdem sind sie in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen erhältlich.

