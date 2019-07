Einsatz der Wasserrettung: 15-jähriger Berliner wollte Attersee durchschwimmen

In einem Ferienlager in Steinbach am Attersee gastieren derzeit rund 130 jugendliche Berliner mit ihren Betreuern. Gegen 16 Uhr gingen ein paar Jugendliche im Europabad auf einer Luftmatratze schwimmen. Einer der Jugendlichen beschloss, auf eigene Faust den Attersee zu durchqueren und schwamm los. Nachdem der 15-Jährige nach rund 45 Minuten noch immer nicht zurück am Badeplatz war, schlug sein Freund Alarm bei den Betreuern. Die verständigten daraufhin per Notruf die Polizei.

Der Attersee wurde nach der Alarmierung mit dem Boot der Wasserrettung abgefahren. Der vermisste Schwimmer konnte etwa zwei Kilometer vom Ausgangspunkt lokalisiert und aus dem Wasser geholt werden. Er gab gegenüber den Beamten an, dass er locker über den See geschwommen wäre - was er dann auf der anderen Seite gemacht hätte, wisse er nicht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.