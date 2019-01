Eine Verletzte bei Kollision auf Kreuzung

PUTZLEINSDORF. Ein 48-Jähriger rumänischer Staatsangehöriger war dabei am 17. Jänner 2019 kurz nach 11 Uhr mit seinem Sattelkraftfahrzeug auf der Falkenstein Straße im Gemeindegebiet von Putzleinsdorf (Bezirk Rohrbach) in Richtung Hofkirchen unterwegs.

(Symbolfoto) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Bei der Kreuzung mit der Böhmerwaldstraße in Lembach wollte er nach links abbiegen und ordnete sich auf dem Linksabbiegestreifen ein. Aufgrund des Gegenverkehrs hielt er sein Fahrzeug an. Anschließend bog er nach links ein, wobei er den entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 53-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach, übersah. Sie stieß mit ihrem Pkw frontal gegen das rechte vordere Eck des Sattelzugfahrzeuges. Die 53-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und in das LKH Rohrbach gebracht.

