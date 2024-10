Eine pompöse Feier für die Donautalbrücke

Die A26 kann bereits vor ihrer Fertigstellung auf eine lange Geschichte zurückblicken. Einer, der die wichtigsten Kapitel mitgeschrieben hat, ist der ehemalige Linzer Bürgermeister Franz Dobusch (SP). Als er im Jahr 1988 das Amt des Stadtchefs übernahm, waren die Pläne für eine Autobahn im Westen der Landeshauptstadt bereits Jahrzehnte alt. "Wir haben sehr darum kämpfen müssen", erinnert er sich. "Aber heute ist ein guter Tag für Linz", sagte er am Samstag bei der Eröffnung.

Lesen Sie auch: Donautalbrücke: Alle Daten und Fakten

Bildergalerie: Neue Donautalbrücke feierlich eingeweiht (Foto: VOLKER WEIHBOLD) Bild 1/22 Galerie ansehen

Dass die A26 tatsächlich gebaut wird, ist einer gemeinsamen politischen Kraftanstrengung von Land und Stadt geschuldet. Über Parteigrenzen hinweg wurden Dobusch und Landeshauptmann a.D. Josef Pühringer (VP) nicht müde, um das Projekt zu kämpfen.

"Sie ist ein Zeichen"

Das Durchhaltvermögen machte sich bezahlt. Im Jahr 2002 wurde der Westring ins Bundesstraßengesetz aufgenommen. 2008 begann die Umweltverträglichkeitsprüfung. 2019 wurde schließlich - nachdem zahlreiche Einsprüche der Gegner das Projekt weiter verzögert hatten - mit den Bauarbeiten an der Donautalbrücke begonnen.

"Sie ist ein Zeichen, dass, wenn man zusammenarbeitet, auch was weitergeht", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

Bildergalerie: Neue Donautalbrücke: Chronologie der Bauarbeiten (Foto: VOLKER WEIHBOLD) Bild 1/33 Galerie ansehen

Nun ist sie fertig. Und sie ist ein Bauwerk der Superlative. Mit 305 Metern ist sie die längste erdverankerte Hängebrücke der Welt. "Es ist ein Leuchtturmprojekt für uns", sagte Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl bei der Eröffnung. Für diese Feier hatte die Asfinag keine Kosten gescheut. Drei Donauschiffe mit rund 2500 Gästen kreuzten am Samstagabend unter der Brücke. Eine Lasershow erhellte den Linzer Nachthimmel. Und weil der Gästeandrang so groß war, liefen die Schiffe am späten Abend noch ein zweites Mal aus.



Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP) ist bei Brückeneröffnungen in Linz bereits ein alter Hase. Nach den beiden Bypässen der Autobahnbrücke und der neuen Eisenbahnbrücke ist die Eröffnung Donautalbrücke seine vierte Brücke in Linz. Und er denkt bereits an die nächste. Geht es nach ihm, sollte es auch im Osten der Stadt eine neue Autobahn geben. Noch ist das aber reine Zukunftsmusik.

Archivvideo aus dem Jahr 2023: Vier Jahre Westringbau in sechs Minuten

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Ein gerührter Projektleiter

Der Mann, der bei der Errichtung der Donautalbrücke wohl die zentralste Rolle gespielt hat, hielt sich bei der Feier im Hintergrund. Projektleiter Franz Sempelmann war gemeinsam mit seiner Familie gekommen. Die Proben für die Laser- und Klangshow hatte er sich zuvor bewusst nicht angesehen. "Ich wollte mich überraschen lassen", sagt er. Als seine Brücke im grellen Licht erstrahlte, waren seine Augen ein wenig glasig.

Demonstranten begleiteten die Feier

Wenn es um die A26 geht, fehlen die Demonstranten nicht. Die Initiative "Verkehrswende Jetzt" forderte den Bau der Stadtautobahn einzustellen. Diese sei ein "Milliardengrab" und ein "Schildbürgerstreich", der den Stau in Linz nur weiter verschlimmern werde. Auf Fahrrädern begleiteten einige Demonstranten am Donau-Ufer die Schiffe bis zur Brücke. Sie spielten laute Musik - gegen die Tonanlagen auf den Schiffen kam die aber kaum an.

Pendler müssen sich bis zur Verkehrsfreigabe der Brücke noch ein wenig gedulden. Am Samstag, 16. November, werden zum ersten Mal Autos über die Brücke fahren dürfen.

Bis die gesamte A26 fertig gebaut ist, dauert es aber noch Jahre. Der zweite Bauabschnitt - die Tunnelanlagen bis zur Anschlussstelle Waldeggstraße - sollen im Jahr 2032 fertig sein. Der dritte Bauabschnitt - die neue Westbrücke - im Jahr 2035.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Lokalisierung: Auf Google Maps ist die neue Brücke noch nicht ersichtlich

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Hirsch Stv. Leiter Regionalressort Philipp Hirsch

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.