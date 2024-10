Vor der großen Feier am Freitag: Die neue Linzer Donautalbrücke in Zahlen

Bis zur Verkehrsfreigabe der vierten Linzer Donauquerung müssen sich die Autofahrer noch bis in den Spätherbst gedulden. Bis dahin sind noch einige Tests der Sicherheitstechnik und Abnahmen erforderlich. Der Bau der neuen Brücke ist aber abgeschlossen, was schon jetzt Anlass zum Feiern ist. Am Freitag (25. Oktober) wird am Nachmittag und am Abend eine Licht- und Klangshow geboten, um die Fertigstellung der Donautalbrücke zu zelebrieren. Auf den Namen haben sich die Leser der OÖNachrichten und eine fachkundige Jury verständigt.

Wie die neue Brücke entstand

2019 begannen die Bauarbeiten, wie sie im Laufe der Jahre voranschritten, sehen Sie in der Fotogalerie:

Donautalbrücke: Daten und Fakten

Anlässlich der Eröffnungsfeier werfen wir einen Blick auf die Dimensionen des neuen Linzer Wahrzeichens.

306 Meter lang und etwa 25 Meter breit, das sind die Abmessungen der neuen Brücke.

das sind die Abmessungen der neuen Brücke. 12.900 Tonnen beträgt ihr Eigengewicht.

beträgt ihr Eigengewicht. Ohne tragende Pfeiler kommt die Brücke aus. Damit ist sie die längste erdverankerte Hängebrücke der Welt.

kommt die Brücke aus. Damit ist sie die längste erdverankerte Hängebrücke der Welt. Ein Gewicht von 13.000 Tonnen tragen die Tragseile über die Donau. Diese sind rund 500 Meter lang.

tragen die Tragseile über die Donau. Diese sind rund lang. Aus 12 einzelnen Spiralseilen (zu je 145 Millimetern Durchmesser) bestehen die zwei Bündel der Haupttragseile.

(zu je 145 Millimetern Durchmesser) bestehen die zwei Bündel der Haupttragseile. Die Hängeseile sind Spiralseile mit einem Durchmesser von 95 Millimetern.

sind Spiralseile mit einem Durchmesser von 95 Millimetern. 100 Felsanker halten die Brücke an beiden Enden bei den so genannten "Ankerblöcken“.

halten die Brücke an beiden Enden bei den so genannten "Ankerblöcken“. Bis zu einer Tiefe von 60 Metern sind die Seile hoch über den Ufern nördlich und südlich der Donau verankert.

sind die Seile hoch über den Ufern nördlich und südlich der Donau verankert. Wie schnell darf ich auf der Brücke fahren? Für die Zu- und Auffahrten gilt eine höchst zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h, auf der Donautalbrücke 60 km/h.

Für die Zu- und Auffahrten gilt eine höchst zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h, auf der Donautalbrücke 60 km/h. Die Brücke verläuft rund 10 Meter über den bestehenden Landesstraßen B 129 (Eferdinger Straße) und B 127 (Rohrbacher Straße).

über den bestehenden Landesstraßen B 129 (Eferdinger Straße) und B 127 (Rohrbacher Straße). 3200 Meter lang ist das Tunnelsystem mit seinen Auf- und Abfahrten. Im Süden erstreckt sich der Tunnel 500, im Norden 250 Meter in den Berg.

ist das Tunnelsystem mit seinen Auf- und Abfahrten. Im Süden erstreckt sich der Tunnel 500, im Norden 250 Meter in den Berg. 370.000 Kubikmeter an Ausbruchsmaterial (Erde und Gestein) mit einem Gewicht von rund einer Million Tonnen fielen beim Bau an.

an Ausbruchsmaterial (Erde und Gestein) mit einem Gewicht von rund einer Million Tonnen fielen beim Bau an. 48.000 Kubikmeter Beton und 1300 Tonnen Stahl wurden im Tunnel verbaut.

