Ein Toter und zwei Verletzte bei Frontalkollision in Pupping

PUPPING. Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich Freitagvormittag in Pupping (Bezirk Eferding). Ein Kleintransporter kollidierte frontal mit einem Pkw. Für einen Linzer kam jede Hilfe zu spät, zwei Personen aus dem Bezirk Rohrbach wurden verletzt.

Der völlig zerstörte Pkw Bild: Matthias Lauber

Der Unfall mit Todesfolge passierte am Freitag gegen 8.30 Uhr auf der Nibelungenstraße nahe der Gemeindegrenze zu Hinzenbach in Pupping . Aus bisher unbekannter Ursache kollidierte ein weißer Lieferwagen mit einem entgegenkommenden Pkw frontal.

Der Aufprall war so heftig, dass eine Person aus Linz noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag. Zwei weitere Menschen aus dem Bezirk Rohrbach, die am Unfall beteiligt waren, mussten vom Notarzt erstversorgt und zum Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht werden.

Zwei Rettungwagen, die Feuerwehr Pupping und ein Notarzt waren im Einsatz. Die Nibelungenstraße war zwischen Hinzenbach und Pupping rund zwei Stunden für Verkehr gesperrt.

