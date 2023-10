Ein Toter und zehn Verletzte: Schwarze Tage für das Heer

Zuerst kam die Hercules-Transportmaschine (Lesen Sie hierzu: Auch 2. Versuch gescheitert: Hercules-Maschine konnte wieder nicht starten) für ihre geplante Rettungsmission in Israel nicht in die Luft. Wenige Tage später, am Montag, starb ein junger Unteroffizier (24) aus dem Innviertel bei einem Panzerunfall auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig, drei Kameraden wurden verletzt. Am Donnerstagabend ging ein Heeres-Helikopter nach einer Landung im Innviertel in Flammen auf, sechs Soldaten erlitten Verletzungen.

Gestern Mittag auf dem Gelände des Fliegerhorsts Vogler in Hörsching dann der nächste Zwischenfall, der mit Blessuren endete. In einer Erstmeldung war gar von einer "Explosion" die Rede gewesen, aber zum Glück dürfte der Vorfall glimpflich verlaufen sein. Der betroffene Mitarbeiter sei mit Wartungsarbeiten an einem Feuerwehr-Löschfahrzeug des Heeres beschäftigt gewesen, teilte gestern Oberst Gerhard Oberreiter auf OÖN-Anfrage mit. Dabei sei dem Soldaten plötzlich "Batterieflüssigkeit" ins Gesicht gespritzt worden.

Der Verletzte wurde zum "Ausspülen" des Gesichts in ein Spital gebracht. Die Leitstelle des Roten Kreuzes bestätigte den Einsatz in Hörsching, der Patient sei aber augenscheinlich nur leicht verletzt gewesen, hieß es. Die Löschfahrzeuge des Heeres gehören "zu den besten auf der Welt", wurde betont.

Glimpflich endete glücklicherweise auch das Hubschrauberunglück in Pramet im Bezirk Ried. Wie berichtet war eine Agusta Bell 212 mit sechs Passagieren – drei Soldaten aus Oberösterreich, drei aus Kärnten – auf einem Übungsflug von Hörsching in Richtung Wels unterwegs.

Soldaten durften Spital verlassen

Ziel der Übung sei das Landen und Starten im freien Gelände gewesen, sagt Bundesheer-Sprecher Oberst Michael Bauer. Die Landung sei auch problemlos verlaufen. Beim Abflug sei der Hubschrauber aber "vermutlich hängen geblieben" und umgekippt. Direkt danach fing die Maschine Feuer. Fünf Bundesheer-Angehörige durften nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus in der Nacht auf Freitag wieder verlassen. Einer der Flugretter aus Kärnten sei zur Beobachtung stationär geblieben und sollte im Verlauf des Freitags entlassen werden, sagt Bundesheer-Sprecher Bauer. Drei Verletzte waren ins Rieder Krankenhaus gebracht worden, dort war von "Glück im Unglück" die Rede.

Inzwischen sind die Erhebungen zur Unfallursache voll angelaufen. Das Heer entsandte mit einem "Black Hawk"-Helikopter eine Flugunfallkommission. Die Zahl der Kommissionsmitglieder sei nicht fix festgelegt, sagt Bauer. Jedenfalls bestehe diese aus einem Piloten, einem Meteorologen, einem Techniker und einem Arzt. Die Kommission habe ein Jahr Zeit, um einen Schlussbericht über die Unfallursache vorzulegen. Erste Erkenntnisse solle es "in den nächsten Wochen" geben, sagt Bauer.

Der Vorfall wird aber nicht nur heeresintern untersucht. Auch das Landeskriminalamt Oberösterreich hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Linz Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. "Wir haben einen eigenen Gerichtsgutachter bestellt, zusätzlich zur Kommission des Heeres", gab am Freitag der Rieder Staatsanwalt Alois Ebner auf OÖN-Anfrage bekannt.

Nach dem Unfall in Allentsteig, bei dem ein "Leopard 2"-Panzer über eine Böschung gestürzt war, hat auch die Staatsanwaltschaft Krems Ermittlungen eingeleitet. Erste Ergebnisse sollen in drei bis vier Wochen vorliegen, sagt ein Behördensprecher auf OÖN-Anfrage.

