Auch 2. Versuch gescheitert: Hercules-Maschine konnte wieder nicht starten

Das Flugzeug, das schon 56 Jahre auf dem Buckel hat, hätte am Donnerstagnachmittag nach Larnaka abheben sollen, nachdem der eigentlich für Mittwoch geplante Start wegen eines technischen Defekts abgebrochen worden war. Geplant war der Abflug für 16 Uhr, doch abermals kam es zu Problemen. Die Maschine sei zwar in der Luft gewesen, habe aber unverzüglich umdrehen müssen, bestätigte Bundesheersprecher Michael Bauer gegenüber dem Kurier.

Die Suche nach der Ursache laufen wieder auf Hochtouren, hieß es. Techniker hatten zuvor den Fehler im Bereich der Druckluftanlage, der ein Abheben des Transportflugzeugs am Mittwoch verhindert habe, ausfindig gemacht, so Bauer. "Es hat einen Werkstattflug gegeben. Also eine Platzrunde. Nun erfolgt ein Double-Check durch die Techniker, dann sehen wir, wie es weitergeht", erklärte der Bundesheersprecher.

Erste Österreicher zurück in Wien

Offen bleibt indes, ob die Bundesheer-Maschine noch zur Rettung der ausreisewilligen Österreicher eingesetzt werden könne, die Entscheidung liege schlussendlich beim Außenministerium. Mittlerweile wurden Alternative organisiert, zwei Maschinen mit Österreichern an Bord sind am Donnerstagabend in Schwechat gelandet, eine weitere soll am Freitag folgen.

