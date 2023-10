Noel (24) starb bei Panzer-Unfall: Große Trauer in St. Martin im Innkreis

Es ist Montag, kurz vor 17 Uhr. Berufssoldat Noel B. und seine Kameraden vom in Wels stationierten Panzerbataillon 14 verbringen die dritte Ausbildungswoche im niederösterreichischen Allentsteig (Bezirk Zwettl), am größten Truppenübungsplatz des Österreichischen Bundesheeres. An diesem Abend ist nach einer Übung noch eine weitere angesetzt. Der 24-jährige Unteroffizier aus St.