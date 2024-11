Todesopfer bei Brand auf Bauernhof in Fornach

Zehn Feuerwehren wurden am Donnerstag kurz vor 15 Uhr mit dem Stichwort „Brand landwirtschaftliches Gebäude“ alarmiert. Ein Nebengebäude eines Bauernhofs in Fornach (Bezirk Vöcklabruck) stand in Flammen, es wurde Alarmstufe zwei ausgelöst.

„Die Garage stand bei unserem Eintreffen bereits in Vollbrand. In 150 Metern Entfernung gab es einen Löschwasserbehälter. Das hat den Löschangriff erleichtert“, sagte Einsatzleiter Franz Hupf nach dem Einsatz. Schon bei Beginn der Brandbekämpfung wurde den Einsatzkräften eine Person als vermisst gemeldet, bestätigte Hupf. Im Verlauf der Löscharbeiten konnten sich die Atemschutztrupps Zutritt zu dem Nebengebäude verschaffen. Dabei fanden sie einen Mann leblos auf. Die Polizei bestätigte auf OÖN-Anfrage einen Toten bei dem Brand. Bei dem Verstorbenen soll es sich um den Senior der Familie handeln. Dieser soll ein Motorrad-Oldtimer-Fan sein und sich zum Zeitpunkt des Brandes bei seiner alten Maschine in der Garage aufgehalten haben.

Brandermittlungen laufen

Warum es zu dem Brand gekommen war, ist noch nicht klar. Um die Brandursache ermitteln zu können, sperrte die Polizei das Gebäude. Der Einsatz war bis in die frühen Abendstunden im Gang. Zehn Feuerwehren mit rund 150 Personen waren damit beschäftigt, die Glutnester zu löschen.

