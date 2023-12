Ein lauwarmer Abschied vom Schnee in tiefen Lagen

Heute, Samstag, heißt es Abschied nehmen. Denn aus tiefen Lagen wird sich der Schnee ab Sonntag rasch verabschieden. Das Weihnachtstauwetter setzt ein. Früher und deutlich kürzer als in den vergangenen Jahren.

"Kräftiger Westwind räumt die kalte Luft aus, wir bekommen ordentliche Plusgrade", sagt Alexander Ohms, Meteorologe bei der GeoSphere Austria. Am Sonntag steigen die Temperaturen auf acht Grad, schon am Montag sind es zehn. Die Schneefallgrenze steigt auf bis zu 1500 Meter Seehöhe an, darunter ziehen immer wieder Regenschauer durch. Am Mittwoch wird es jenen, die mit dem Winter nicht viel anfangen können, noch einmal warm ums Herz. Dann ist es mit der Milde vorbei.

"Ab Donnerstag wird es von Norden her wieder kühler, Schneefall setzt ein", sagt Ohms. Nicht stark, aber immerhin weiß könnte es wieder überall im Land werden. Die ersten Modelle gehen aber bereits bis zum 24. Dezember. Und zeigen: Schnee.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

